तस्वीर में छिपे हैं कितने डॉट्स? 99% लोग हो गए फेल, क्या आप बता पाएंगे सही जवाब?

Dot puzzle Optical Illusion: आजकल इंटरनेट पर दिमाग घुमा देने वाली पहेलियां खूब चल रही हैं. एक ऐसी ही नई तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस तस्वीर में एक हाथ से लिखा हुआ नोट है जिस पर पूछा गया है, "आपको कितने डॉट्स (बिंदु) दिखते हैं?" और नीचे लाल घेरे में एक चेतावनी जैसा लिखा है, "सिर्फ जीनियस के लिए!"
क्या यह सिर्फ एक साधारण गिनती का खेल है?
पहली नजर में तो यह बहुत सीधा-सादा लगता है. ऐसा लगता है कि बस उंगली रखो, डॉट्स गिनो और जवाब दे दो. लेकिन रुकिए, अगर यह इतना ही आसान होता तो इसके साथ 'जीनियस' वाली शर्त क्यों जुड़ी होती? ऐसी पहेलियां अक्सर हमारी आंखों और दिमाग के बीच खेल खेलती हैं. जब हमें कोई कहता है कि यह काम सिर्फ होशियार लोगों के लिए है, तो हम साधारण सी चीज में भी कोई न कोई चाल या छिपा हुआ मतलब ढूंढने लगते हैं.
क्या आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं?
चलिए, अब तस्वीर को ध्यान से देखते हैं. अगर आप एक-एक करके गिनना शुरू करें, तो आपको कुल आठ (8) डॉट्स दिखाई देंगे. ये डॉट्स एक सादे कागज पर यहां-वहां बिखरे हुए हैं. ऊपर वाली लाइन में एक है, फिर दूसरी में दो, तीसरी में एक और ऐसे ही करते हुए कुल 8 बिंदी नजर आती हैं. लेकिन यहीं पर हमारा दिमाग हमारे साथ खेल जाता है. हमें लगता है कि यार, जवाब इतना आसान तो नहीं हो सकता. यही इन पहेलियों की खासियत है. ये हमें सिखाती हैं कि कई बार जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन हम जबरदस्ती उसे मुश्किल बना देते हैं.
'सिर्फ जीनियस के लिए' का असली मतलब क्या है?
इस तस्वीर में "Only for Genius" लिखना एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल (Mind Game) है. इसे पढ़ते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ लोग 'i' के ऊपर वाली बिंदी गिनने लगते हैं, तो कुछ लोग सवाल वाले निशान (?) के नीचे वाली बिंदी ढूंढने लगते हैं. कुछ तो कागज के दाग-धब्बों को भी डॉट्स मान लेते हैं. लेकिन सच तो यह है कि जीनियस होने का मतलब चीजों को उलझाना नहीं, बल्कि उन्हें साफ-साफ देखना है. जो इंसान बिना किसी फालतू सोच-विचार के सही चीज देख पाए, वही असली समझदार है.
तो फिर सही जवाब क्या है?
ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए. इसका सही जवाब सीधा-सादा 8 ही है. यह पहेली हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे स्पष्ट जवाब ही सही होता है. हम अक्सर मुश्किल जवाब की तलाश में आसान सच को छोड़ देते हैं. यह एक मजेदार दिमागी कसरत थी जो यह चेक करती है कि आप खुद पर और अपनी आंखों पर कितना भरोसा करते हैं.