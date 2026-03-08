चीन में पालतू जानवरों को गाड़ी से बाहर लटका कर ले जा रहे लोग, बेहूदा तरीका देख भड़के यूजर्स

Viral Video: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दिनों चीन के हाईवे पर दर्जनों पालतू जानवरों के शव मिले हैं. इसके पीछे चल रहे एक खतरनाक ट्रेंड को बताया जा रहा है. दरअसल, लोग अपने पालतू जानवरों को गाड़ी की डिक्की या खिड़की पर लटका कर ले जा रहे हैं. ये जानवरों के लिए जोखिम भरा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पालतू जानवरों को इस तरह से टॉर्चर करने का सिलसिला लगातार जारी है. अब इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @WarrenVsCCP नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाईवे पर एक कार दौड़ रही है और गाड़ी की डिक्की पर थैले में लटका रखा है. पालतू जानवरों को बुने हु थैलों या प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्यारे पालतू जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार कई सवाल खड़े कर रहा है. जानवरों की जान को खतरे में डालकर सफर करना किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता है. यूजर्स वीडियो देख भड़क रहे हैं.

आग बबूला हुआ लोग

वीडियो एक्स पर वायरल हो रहा है. 21 हजार से ज्यादा बार वीडियो देखा जा चुका है. बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, कनाडा में हम उन्हें सीट बेल्ट से बांध देते हैं और सीट पर एक कंबल डाल देते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, ऐसे लोगों को तो कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रखना ही नहीं चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा, चीन में संस्कृति और मानवता की कमी है. उन्हें धर्म की आवश्यकता है.

China moment: To keep their cars clean, some people put dogs in sacks and hang them OUTSIDE the car while driving. Cold, heat, wind, fear—doesn’t matter.

Car dog. That’s not culture.

That’s cruelty. pic.twitter.com/pOq8RSWnQu — WarrenVsCCP | (@WarrenVsCCP) February 24, 2026

ये दिया वीडियो को कैप्शन

गाड़ियों को साफ रखने के लिए कुछ लोग कुत्तों को बोरियों में भरकर गाड़ी चलाते समय उन्हें गाड़ी के बाहर लटका देते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.