ऋतिक रोशन की दीवार पर दिखी सीलन तो पेंटिंग ब्रांड ने लिखा- 'जादू' का इंतजार मत करो...

Hrithik Roshan Twitter Post: बुधवार को जब ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने अपनी मां के साथ आराम करते हुए अपनी एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, तो उन्हें नहीं मालूम होगा था कि पोस्ट किसी और वजह से चर्चा का विषय बन जाएगा. एक्टर ऋतिक रोशन द्वारा शेयर की गई शानदार पोस्ट में देखा जा सकता है कि वह अपनी मां पिंकी रोशन के साथ अपने दिन का आनंद लेने के बारे में बता रहे हैं. लेकिन पोस्ट में कुछ और भी था जिसने नेटिज़न्स का ध्यान खींचा. जी हां, जैसे ही यूजर्स की निगाहें उनके घर की दीवार पर पड़ी तो सवाल उठा कि क्या आपके घर की दीवारों पर भी सीलन पड़ती है?

ऋतिक रोशन का ट्वीट हुआ वायरल

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का यह पोस्ट खूब वायरल हो गया है. इस पोस्ट पर न सिर्फ यूजर्स, बल्कि पेंट ब्रांड्स ने भी ट्वीट किए हैं. बताते चले कि ऋतिक रोशन ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, 'मां के साथ मेरा एक लेजी ब्रेकफास्ट, यह एक अच्छी सुबह है. बुधवार के दिन रविवार जैसा आनंद. अब जाओ अपनी मां को भी गले लगाओ.'

On a lazy breakfast date with my mum It’s a good morning Sunday feels on Wednesday are best

Now go give your mom a hug. pic.twitter.com/f1st25rE3I — Hrithik Roshan (@iHrithik) September 15, 2021

लोगों ने कुछ ऐसे कर डाला ट्रोल

इस तस्वीर में पीछे साफ दिखाई दे रहा है कि दीवार पर सीलन पड़ी हुई है. नेटिजन्स की नजरें जैसे ही उस पर पड़ी तो तरह-तरह के सवाल करने लगे. सबसे खास बात यह कि एशियन पेंट्स और बर्जर ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया. इसके बाद ऋतिक रोशन की तस्वीर ट्रोल हो गई. लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में देने लगे.

Guys, making fun of someone's walls ... pic.twitter.com/LZPolKQE4U — Asian Paints (@asianpaints) September 15, 2021

Looks like your fans are very concerned about the background walls! If you ever need scientific waterproofing solutions, don't wait for 'Jadoo.' Call the experts! #BergerHomeshield #NoGyaanOnlyVigyaan — Berger Paints (@BergerPaintsInd) September 15, 2021

Seems like your fans will not let you settle for anything less than perfection Superstar! It's time for you to say #GoodByeToDampness with JKCement ShieldMaxX. A promise of damp-free walls from @JKCementIndia — jkcementlimited (@JKCementIndia) September 16, 2021

Good to see ye seelan sabke gharo me aati hai — Diksha (@BrahmaandKiMaa) September 15, 2021

Aapke ghar bhi dewar kharaab hoti hai seelan se? — Ujala Arora (@WhereIsMy_Food) September 15, 2021

बता दें कि ऋतिक रोशन अब अपनी अगली फिल्म 'फाइटर' में दीपिका पादुकोण के साथ नजर आएंगे. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद बना रहे हैं.

