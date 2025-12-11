Advertisement
लाश है या फिर... ठंड में ठिठुरते हुए शख्स की आई ऐसी तस्वीर, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

लाश है या फिर... ठंड में ठिठुरते हुए शख्स की आई ऐसी तस्वीर, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

Blanket Wrapped Sleeping Man: कंबल में लिपटे सोते आदमी की वायरल फोटो ने इंटरनेट पर हंसी का तूफान ला दिया है जिसमें लोग इसे ‘लाश चादर में लपेट दी’ से लेकर ‘चादरिफिकेशन’ तक कहकर मजे ले रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:17 AM IST
लाश है या फिर... ठंड में ठिठुरते हुए शख्स की आई ऐसी तस्वीर, लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

Viral Post In Winter: सर्दी में वायरल हुई इस फोटो में ऐसा क्या था जिसने इंटरनेट को हंसा दिया. दरअसल, सर्दियां शुरू होते ही लोग खुद को बचाने के लिए कंबल और गर्म कपड़ों में छिप जाते हैं. लेकिन इसी ठंड में एक फोटो ऐसी सामने आई जिसने इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी. रेडिट पर शेयर हुई इस तस्वीर में एक आदमी को इतने टाइट तरीके से कंबल में लिपटा दिखाया गया कि अंदर हवा तक की जगह नहीं बची. यह नजारा इतना अनोखा था कि जिसने भी देखा वह हंसते बिना नहीं रह पाया.

क्यों वायरल हो रही है तस्वीर?

तस्वीर पोस्ट करने वाले यूजर ने कैप्शन दिया, “मैं अपने दोस्त को जगाने गया और वह मुझे इस हालत में मिला.” फोटो में उनका दोस्त पूरा का पूरा कंबल में बंद है. न चेहरा दिखता है, न हाथ, न पैर, बस एक सिलिंडर जैसा कंबल. तस्वीर देखते ही दिमाग को समझने में कुछ सेकंड लगते हैं कि अंदर इंसान है भी या नहीं. पहली नजर में यह किसी पैक की गई चीज जैसा दिखता है.

 

Went to wake my friend up... This is how I found him
byu/Unexpected_Energy inIndianTeenagers

लोगों ने दी कैसी प्रतिक्रियाएं?

जैसे ही फोटो वायरल हुई, कमेंट्स की लाइन लग गई. एक रेडिटर ने लिखा, “ऐसा लग रहा है किसी ने मर्डर करके लाश चादर में लपेट दी है.” दूसरे ने कहा, “इसका मम्मिफिकेशन नहीं, चादरिफिकेशन हुआ है.” लोगों को यह आइडिया इतना फनी लगा कि हर कमेंट पिछले से ज्यादा मजेदार होता चला गया. ठंड पर तंज कसते हुए किसी ने लिखा, “इतनी ठंड है कि यह मम्मी बन गया है.” एक ने मजाक किया, “भाई धरती पर सोया था और दूसरी दुनिया में उठ गया.” 

किसी ने इसे निंजा टेकनीक बताया जो ठंडी हवा को अंदर आने नहीं देती. एक यूजर ने कमेंट किया, “26 में दुनिया खत्म होने की तैयारी कर रहा है.” किसी ने पूछा, “पक्का हम क्राइम पेट्रोल सीन में नहीं हैं?” मजाक की हद तब पार हो गई जब एक यूजर ने कहा, “डिस्टर्ब मत करो, यह तितली बनने की प्रक्रिया में है.” हर किसी ने अपनी क्रिएटिविटी निकालकर फोटो को और भी वायरल बना दिया. सभी कमेंट्स इस बात का सबूत थे कि सर्दी में लोग हंसने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

