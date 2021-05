Viral Photo: भारी बारिश में Dominos के डिलीवरी बॉय ने पहुंचाया खाना, आप भी करेंगे जज्बे को सलाम

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) की दुनिया में आए दिन कई ऐसे किस्से वायरल होते रहते हैं, जिनसे लोग मोटिवेट होते हैं. हाल के दिनों में एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी (Motivational Story) वायरल हो रही है. इसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि ड्यूटी को हर चीज और मौसम से पहले रखना चाहिए. इस तस्वीर में डोमिनोज (Dominos) ने खराब मौसम के बीच काम करने के लिए डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) की प्रशंसा करते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर की है. डिलीवरी बॉय की यह फोटो काफी वायरल (Viral Photo) हो रही है. आप भी फोटो देखकर उसके जज्बे को सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे.

इस वायरल फोटो (Viral Photo) में आप देख सकते हैं कि डोमिनोज डिलीवरी बॉय (Dominos Delivery Boy) भारी बारिश की वजह से जलमग्न हुई सड़क पर पार्सल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. वह खाने का ऑर्डर (Food Order) देने वाले शख्स का इंतजार कर रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल (West Bengal) में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई. इस वजह से कोलकाता (Kolkata) की ज्यादातर गलियों में पानी भरा हुआ है.

A Soldier is never off duty! Ours come in blue and deliver hot, fresh & safe meals powering through the rains of Kolkata! We salute the service of our #DominosFoodSoldier Mr Shovon Ghosh who ensured that our stranded customer received their food even in such adverse conditions! pic.twitter.com/0xc6yTvn0S

