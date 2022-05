सरहद पर जाने के लिए फौजी बेटे ने छोड़ा घर, पीछे से छलक पड़े मां के आंसू; वायरल हुई तस्वीर

Emotional Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक मां अपने जवान बेटे को ड्यूटी पर जाने के लिए विदा करती दिख रही है. वह एक बंद गेट के पीछे अपने आंसू पोछती नजर आ रही हैं. इसे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ (Retd Lt Gen Satish Dua) द्वारा साझा किया गया था और इसे देश भर के लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है.

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट के साथ एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा, 'मैंने लगभग तीन दशक पहले अपनी मां को खो दिया था. मैं उन्हें हर सैनिक की मां में देखता हूं. मैं उन्हें भारत माता में देखता हूं. मां तुझे सलाम.' पोस्ट को 37.8K से अधिक लाइक्स मिले और नेटिजन्स के कई रिएक्शन आए.

एक यूजर ने ट्वीट के जवाब में लिखा, 'पता नहीं मैंने कितनी बार इस तस्वीर को देखा है, लेकिन जब भी मैं इसे दोबारा देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सभी माताओं और भारत माता को एक अरब बार नमन. जय हिंद.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'इस तस्वीर को देखने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं. सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक मदर्स डे का नजारा.'

I lost my mother nearly three decades ago. I see her in every soldier's mother. I see her in Mother India.

Ma Tujhe Salaam.

Happy Mothers Day pic.twitter.com/2rWAOJZPtu

— Lt Gen Satish Dua (@TheSatishDua) May 8, 2022