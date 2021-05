Saharanpur में नजर आईं Himalaya की बर्फीली पहाड़ियां, आप भी देखिए Viral Photos

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के कारण देश के कई राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) लगा हुआ है. इस वजह से बड़े से बड़े घुमक्कड़ (Traveler) भी अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. सड़कों पर आवाजाही कम होने की वजह से प्रकृति (Nature) को काफी सुकून मिला है, जिसका असर साफतौर पर नजर आ रहा है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थित सहारनपुर (Saharanpur) से हिमालय (Himalaya) की बर्फीली पहाड़ियां नजर आ रही हैं, जिनकी फोटोज सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल (Viral Photos) हो रही हैं.

साल 2020 में लगे लॉकडाउन (Lockdown) ने जहां एक तरफ लोगों को काफी परेशान कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति (Nature) को काफी रेस्ट मिल गया था. उस दौरान प्रकृति की खूबसूरत तस्वीरों ने सभी का दिल जीत लिया था. इस साल फिर ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं. आईएफएस ऑफिसर रमेश पांडे (IFS Officer Ramesh Pandey) ने ये तस्वीरें अपने ट्विटर (Twitter) अकाउंट पर शेयर की हैं. सोशल मीडिया (Social Media) पर शेयर किए गए इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि हिमालय की पहाड़ियों की यह तस्वीर दुष्यंत कुमार ने कैप्चर (Nature Photography) की है. दुष्यंत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और सहारनपुर में ही पोस्टेड हैं.

This is another view captured by Dushyant Kumar IT Inspector posted in Saharanpur. https://t.co/5u1S6fn55i pic.twitter.com/CBDYt5o0tV

दुष्यंत के अलावा डॉ. विवेक बैनर्जी ने भी सहारनपुर से नजर आ रहीं हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की तस्वीरें शेयर की हैं. ये फोटो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल (Viral Photos) हो रही है. डॉ. विवेक ने बताया कि फोटो में नजर आ रहीं पहाड़ियां स्वर्गारोहिणी (Swargarohini) और बंदर पूंछ (Bandarpunch) हैं.

Want to know which Himalayan peaks are visible from Saharanpur in this picture. Here is the key prepared by Dr Vivek Banerjee who captured this beautiful sight yesterday. Dr Banerjee is a medical professional and love nature photography. https://t.co/5u1S6fn55i pic.twitter.com/6kEVjsDV9S

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) May 21, 2021