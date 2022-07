Trending: 50 करोड़ साल पुराने तीन आंखों वाले 'शिकारी' के मिले अवशेष, एक वक़्त में समुद्र में थी इसकी दहशत

Three-Eyed Water Species: समुद्र की भी एक अलग दुनिया है. इसके गर्भ में अनेकों राज छिपे हैं, ये बात हम सभी जानते हैं. इसकी गहराइयों में करोड़ों सालों से न जाने कितने जीव पल रहे हैं. कुछ जीव तो सदियों पहले विलुप्त भी हो चुके हैं. वहीं, कई ऐसे अनोखे जीव हैं जिनके बारे में अब भी हमें कोई जानकारी नहीं है. हाल ही में एक ऐसे ही जीव की खोज हुई है जो करोड़ों साल पहले समुद्र में पाया जाता था. इस जीव की तीन आंखें थीं. हाल ही में इस जीव का जीवाश्म मिला है, जिसके बाद वैज्ञानिक इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश कोलंबिया के कैनेडियन रॉकीज में कैंब्रियन बर्गेस शेल से स्टेनलीकारिस हिरपेक्स नामक इस जीव के सैकड़ों जीवाश्म पाए गए हैं. इसको लेकर एक शोध प्रकाशित किया गया है. शोध के मुताबिक, यह जीव लगभग 50 करोड़ साल पहले पाया जाता था. यह ऑर्थोपोड समूह का जीव है जिसकी तीन आंखें थीं.

इस जीव के शरीर की लंबाई इंसान के हाथ के बराबर थी. इसके शरीर के 17 खंड हैं और निचले हिस्से में दो जोड़ी ब्लेड जैसी संरचना लगी हुई है. साथ ही इसके पंजे काफी नुकीले हैं, जिनकी मदद से यह शिकार करता था. इसके सिर के दोनों ओर उभरी हुई दो आंखें हैं जिनमें सैकड़ों लेंस लगे हैं. इसके अलावा एक तीसरी आंख है जो सिर के बीच में है.

1/Just out from @eebtoronto and @ROMtoronto, here's our new @CurrentBiology paper on #Stanleycaris, the most complete known #radiodont, and how it alters our views on early #arthropod evolution.https://t.co/XjhEgr2jVc#BurgessShale #Cambrian #FossilFriday #VannierCanada pic.twitter.com/433rdQPpy3

— Joe Moysiuk (@CambroJoe) July 8, 2022