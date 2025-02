Viral Pic: 95 साल पहले कैसा दिखता था ब्रिटिश-इंडियन पासपोर्ट, तस्वीर देखकर हक्के-बक्के हो गए लोग!

British Indian Passport: हममें से ज्यादातर लोग भारत का इतिहास किताबों, स्कूल की पाठ्यपुस्तकों या इंटरनेट पर पढ़ते हैं. लेकिन उस दौर से जुड़ी कोई असली चीज मिल जाए, तो वह बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि वह हमें हमारे अतीत के बारे में सीधी जानकारी देती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर कई पुराने दस्तावेज़ शेयर किए गए हैं, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है। इसी कड़ी में, एक यूजर ने 95 साल पुराने ब्रिटिश-भारतीय पासपोर्ट की तस्वीर साझा की, जिसने इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर दिया है.

एक्स यूजर @LostTemple7 ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें करतार सिंह नाम के व्यक्ति का पासपोर्ट दिख रहा है. यह पासपोर्ट थोड़ा पुराना और घिसा हुआ है, जिसका रंग रॉयल ब्लू है और उस पर ब्रिटिश सम्राट का चिह्न बना हुआ है. पोस्ट के मुताबिक, यह 1930 का ब्रिटिश-भारतीय पासपोर्ट है, जिसका इस्तेमाल भारत की आजादी के बाद बंद हो गया था.

Some Fascinating Images & videos that you Probably didn't see in History class

British Indian Passport—1930. The use of the passport was discontinued after the independence of India . pic.twitter.com/kMjpLrCKf0

— Lost Temples (@LostTemple7) February 7, 2025