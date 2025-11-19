Advertisement
पहले बीमार किया, फिर लूटा! थाईलैंड के प्राइवेट हॉस्पिटल का काला सच आया सामने, कैसे हुआ स्कैम?

Viral Post: थाईलैंड में एक भारतीय महिला स्कैम का शिकार हो गई है. यहां पर वो बीमार पड़ गई, इसके बाद उससे 3 IV ड्रिप के लिए 1 लाख रूपए लिए गए, उसने अपने साथ हुए स्कैम को लोगों के साथ शेयर किया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 19, 2025, 08:24 PM IST
Viral Post: अक्सर देखा जाता है कि काफी संख्या में लोग थाईलैंड जैसे शहरों में घूमने-टहलने के लिए जाते हैं, यहां पर लोग रूमानियत का मजा लेते हैं. थाईलैंड भारतीयों का मनचाहा देश है, हालांकि यहां से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. बता दें कि थाईलैंड के क्राबी में एक चौंकाने वाला स्कैम सामने आया है, यहां एक भारतीय टूरिस्ट फुकेत में खरीदी गई अजीब गमीज खाने से गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. बीमार के बाद उससे 3 IV ड्रिप के लिए 1 लाख रूपए लिए गए, उसने अपने साथ हुए स्कैम को लोगों के साथ शेयर किया है.

शेयर किया वीडियो
वीडियो में गुप्ता ने बताया कि उन्हें और उनकी एक दोस्त को ठीक दोपहर 2 बजे तबीयत खराब होने लगी. उन्होंने कहा कि हमें अजीब लक्षण महसूस होने लगे, हमें सीने में भारीपन महसूस हुआ और सांस लेने में दिक्कत हुई. मेरी दोस्त ने सिर्फ़ 15 मिनट में कम से कम 20 बार उल्टी की, घबराकर, उसने तुरंत मदद के लिए एक लोकल हॉस्पिटल को फोन किया. हॉस्पिटल पहुंचने पर दोनों को IV ड्रिप लगाई गई जिससे वे लगभग 30 मिनट तक बेहोश रहे.

 

छूट गई फ्लाइट
शुरू में उन्हें इलाज के लिए लगभग 48,000 का बिल दिया गया,  लेकिन, वे जल्द ही तीन घंटे से ज़्यादा गहरी नींद में सो गए और उनकी फ़्लाइट छूट गई, जागने के बाद, वे हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए वापस आए, तो उनसे 1 लाख रूपए चार्ज किया गया. बाद में उन्होंने यह नतीजा निकाला कि यह कुछ थाई हॉस्पिटल और इन गमीज के बेचने वालों से जुड़े एक ऑर्गनाइज्ड स्कैम का संकेत हो सकता है, जो अनजान टूरिस्ट का फायदा उठा रहे हैं.

लोगों ने किया कमेंट
जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ लोग इसपर कमेंट करने लगे, एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि मैं समझता हूं कि बुरे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन थाईलैंड हमेशा मेरे लिए अच्छा रहा है. एक ने लिखा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक ने लिखा कि मेडिकल इमरजेंसी, यात्रा में दिक्कत या फ़्लाइट कैंसलेशन जैसी अचानक होने वाली घटनाओं को कवर करने के लिए हमेशा ट्रैवल इंश्योरेंस करवाएं. एक थाई यूजर्स ने बताया कि थाईलैंड में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट इलाज महंगा है. लोकल लोग आमतौर पर इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन इसके बिना, टूरिस्ट से पूरा रेट लिया जाता है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

viral post

Trending news

