Advertisement
trendingNow13011768
Hindi Newsजरा हटके

'खराब हो गया है लोगों का दिमाग...', 3BHK फ्लैट का रेंट जानकर उड़े शख्स के होश, कह दी ये बात

Viral Post: बेंगलुरु में लगातार कमरे का किराया बढ़ रहा है. बढ़ रहे रूम के किराए के बारे में एक युवक ने अपने अनुभव के बारे में शेयर किया है. उनकी इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 20, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'खराब हो गया है लोगों का दिमाग...', 3BHK फ्लैट का रेंट जानकर उड़े शख्स के होश, कह दी ये बात

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें एक युवक ने बेंगलुरु के कोरमंगला में लगातार बढ़ रहे रूम के किराए के बारे में एक युवक ने अपने अनुभव के बारे में शेयर किया है. उन्होंने जैसे ही अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया उसपर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. उस आदमी ने बताया कि कुक टाउन में 3BHK का किराया 1 लाख रूपए है. जानिए उन्होंने और क्या कुछ लिखा. 

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
एक स्टार्टअप में प्रोडक्ट डिजाइनर साहिल खान ने बुधवार को X पर एक छोटा सा पोस्ट किया उन्होंने लिखा, मकान मालिक कुक टाउन में 3BHK के लिए 1L किराया मांग रहे हैं. क्या लोगों का दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने वीकेंड में घर ढूंढने की अपनी कोशिश को याद करते हुए लिखा, जब उन्होंने एक दिन में आठ घर देखे थे. सेंट्रल बेंगलुरु में कुक टाउन एक इलाका है जो पुराने बैंगलोर कैंटोनमेंट एरिया का हिस्सा है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि खान की शादी हो रही है और वह जनवरी में एक नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं. वह तीन साल से ज्यादा समय से कोरमंगला में रह रहे हैं और अभी 2BHK के लिए ₹50,000 किराया दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि ब्रोकर्स ने उन्हें कुक टाउन के अपार्टमेंट दिखाए जिनका किराया ₹75,000 से ₹80,000 के बीच था.  उन्होंने एक और 3BHK देखा जिसका किराया ₹65,000 था. उन्हें एहसास हुआ कि फ्लैट रेलवे ट्रैक के पास था. 

1 लाख किराए वाला फ्लैट सेमी-फर्निश्ड (वार्डरोब और किचन कैबिनेट) था और यह किसी बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भी नहीं था जिसमें सुविधाएं हों. 3BHK के ज्यादा किराए में मेंटेनेंस शामिल नहीं है. खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि (बेंगलुरु में) बहुत सारे IT वाले लोग हैं. इसलिए पैसा है, वे (मकान मालिक) उसमें से कुछ (पैसा) चाहते हैं. प्रोडक्ट डिजाइनर जो 2021 में पुणे से बेंगलुरु आए थे. उनका मानना ​​है कि भारत की IT राजधानी को और ज्यादा FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) की जरूरत है.

उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स हर्षा कोलारामजालू ने कहा किराए इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि घर खरीदने की लागत तेजी से बढ़ गई है. पिछले तीन से चार सालों में कई इलाकों में यह लगभग दोगुनी हो गई है. इसके अलावा एक अन्य ने लिखा कि आपको अपना घर खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. एक यूजर्स ने कहा कि भाई यह ट्रेंड है आजकल. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

viral post

Trending news

CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
Siddaramaiah
CM बदलने का मुद्दा फालतू बहस... सिद्धारमैया बोले- फेरबदल पर आलाकमान करेगी फैसला
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक साजिश का दायरा!
delhi bomb blast news
चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक साजिश का दायरा!
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त