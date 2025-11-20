'खराब हो गया है लोगों का दिमाग...', 3BHK फ्लैट का रेंट जानकर उड़े शख्स के होश, कह दी ये बात

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें एक युवक ने बेंगलुरु के कोरमंगला में लगातार बढ़ रहे रूम के किराए के बारे में एक युवक ने अपने अनुभव के बारे में शेयर किया है. उन्होंने जैसे ही अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया उसपर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. उस आदमी ने बताया कि कुक टाउन में 3BHK का किराया 1 लाख रूपए है. जानिए उन्होंने और क्या कुछ लिखा.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

एक स्टार्टअप में प्रोडक्ट डिजाइनर साहिल खान ने बुधवार को X पर एक छोटा सा पोस्ट किया उन्होंने लिखा, मकान मालिक कुक टाउन में 3BHK के लिए 1L किराया मांग रहे हैं. क्या लोगों का दिमाग खराब हो गया है? उन्होंने वीकेंड में घर ढूंढने की अपनी कोशिश को याद करते हुए लिखा, जब उन्होंने एक दिन में आठ घर देखे थे. सेंट्रल बेंगलुरु में कुक टाउन एक इलाका है जो पुराने बैंगलोर कैंटोनमेंट एरिया का हिस्सा है.

Landlords are asking for 1L rent in Cooke Town for a 3bhk. Have people lost their minds? — Sahil Khan (@sahilk) November 18, 2025

बता दें कि खान की शादी हो रही है और वह जनवरी में एक नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं. वह तीन साल से ज्यादा समय से कोरमंगला में रह रहे हैं और अभी 2BHK के लिए ₹50,000 किराया दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि ब्रोकर्स ने उन्हें कुक टाउन के अपार्टमेंट दिखाए जिनका किराया ₹75,000 से ₹80,000 के बीच था. उन्होंने एक और 3BHK देखा जिसका किराया ₹65,000 था. उन्हें एहसास हुआ कि फ्लैट रेलवे ट्रैक के पास था.

1 लाख किराए वाला फ्लैट सेमी-फर्निश्ड (वार्डरोब और किचन कैबिनेट) था और यह किसी बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भी नहीं था जिसमें सुविधाएं हों. 3BHK के ज्यादा किराए में मेंटेनेंस शामिल नहीं है. खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि (बेंगलुरु में) बहुत सारे IT वाले लोग हैं. इसलिए पैसा है, वे (मकान मालिक) उसमें से कुछ (पैसा) चाहते हैं. प्रोडक्ट डिजाइनर जो 2021 में पुणे से बेंगलुरु आए थे. उनका मानना ​​है कि भारत की IT राजधानी को और ज्यादा FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) की जरूरत है.

उनकी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स हर्षा कोलारामजालू ने कहा किराए इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि घर खरीदने की लागत तेजी से बढ़ गई है. पिछले तीन से चार सालों में कई इलाकों में यह लगभग दोगुनी हो गई है. इसके अलावा एक अन्य ने लिखा कि आपको अपना घर खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं. एक यूजर्स ने कहा कि भाई यह ट्रेंड है आजकल.