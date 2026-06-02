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Hindi Newsजरा हटकेऋग्वेद से लेकर आज के लूडो तक! संस्कृति मंत्रालय ने दिखाया 4500 साल पुराना पासा, पूरी दुनिया के उड़े होश

ऋग्वेद से लेकर आज के लूडो तक! संस्कृति मंत्रालय ने दिखाया 4500 साल पुराना 'पासा', पूरी दुनिया के उड़े होश

Terracotta dice Harappa: संस्कृति मंत्रालय ने सिंधु-सरस्वती सभ्यता के 4500 साल पुराने मिट्टी के पासे की फोटो शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. जानिए ऋग्वेद और अथर्ववेद से जुड़े इस पासे का पूरा सच.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:29 AM IST
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ऋग्वेद से लेकर आज के लूडो तक! संस्कृति मंत्रालय ने दिखाया 4500 साल पुराना 'पासा', पूरी दुनिया के उड़े होश

Indus Valley Civilisation: क्या आप जानते हैं कि आज हम जो लूडो या पासे का खेल खेलते हैं, उसका इतिहास 4500 साल पुराना है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर की है, जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. मंत्रालय ने सिंधु-सरस्वती सभ्यता के समय का एक टेराकोटा (मिट्टी का) पासा दिखाया है, जो आज के समय के पासे जैसा ही दिखता है. इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है और लोग भारत की अटूट सांस्कृतिक विरासत को देखकर हैरान हैं.

संस्कृति मंत्रालय के पोस्ट से इंटरनेट पर सनसनी

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस पोस्ट में सिंधु-सरस्वती सभ्यता से जुड़े एक 4500 साल पुराने मिट्टी के पासे की तस्वीर शेयर की गई है. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए मंत्रालय ने लिखा कि यह पासा भारत की जीवंत विरासत का एक शक्तिशाली प्रमाण है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि पासे का खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि इसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी एक लोकप्रिय खेल के रूप में मिलता है. इस पोस्ट को देखते ही भारतीय फैन्स ने इसे हाथों-हाथ लिया और इस पर गर्व जताने लगे.

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क्या है भारत की अटूट सांस्कृतिक निरंतरता

मंत्रालय ने अपने पोस्ट में बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि किसी भी देश की सभ्यता की विरासत सिर्फ भूगोल या पुराने खंडहरों से तय नहीं होती. सभ्यता का असली मतलब हमारी जीवित परंपराओं, प्रतीकों, अनुष्ठानों और अटूट सांस्कृतिक चेतना से होता है. संस्कृति मंत्रालय का मानना है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के तत्व आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिंदा हैं. हमारे शिल्प, योग, रीति-रिवाज और सामूहिक यादें इस बात का सबूत हैं कि भारत आज भी सिंधु-सरस्वती सभ्यता का एक निरंतर जीता-जागता रूप है.

सोशल मीडिया पर फैन्स ने की तारीफों की बौछार

इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स संस्कृति मंत्रालय की टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि यह अद्भुत काम है और इसे जारी रखना चाहिए क्योंकि अपने इतिहास को वापस पाना कोई बदलाव नहीं बल्कि सच को सामने लाना है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि भारत की सभ्यता की निरंतरता पर और अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी सामने आनी चाहिए. फैन्स ने मंत्रालय से मांग की है कि सिंधु-सरस्वती सभ्यता के मुख्य सबूतों और खोजों पर एक पूरी सीरीज चलाई जानी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी सच जान सके.

 

 

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पशुपति शिव सील पर पहले ही हो चुका है बवाल

आपको बता दें कि पासे की इस तस्वीर से कुछ दिन पहले ही मंत्रालय ने 4300 साल पुरानी 'पशुपति-शिव सील' की एक फोटो भी शेयर की थी. मंत्रालय ने इस हड़प्पाकालीन सील को भारत की अटूट सांस्कृतिक निरंतरता का सबसे बड़ा प्रतीक बताया था. लेकिन उस पोस्ट के तुरंत बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे ट्रशके ने भारत सरकार के इस दावे को चुनौती दे दी थी. विदेशी इतिहासकार का कहना था कि यह छवि हिंदू देवता शिव की नहीं है बल्कि यह यूरेशियन संस्कृति के पशुओं के देवता से प्रेरित है.

अमेरिकी इतिहासकार के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पुरातत्व और इतिहास को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई थी. लोग सवाल उठाने लगे कि भारत के प्राचीन इतिहास की व्याख्या करने का अधिकार आखिर किसे है. भारतीय यूजर्स का कहना है कि विदेशी इतिहासकार जानबूझकर भारत के गौरवशाली इतिहास को कम आंकने की कोशिश करते हैं. 

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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