'इतने में तो दो इंटर्न...', कॉफी मशीन की मांग पर भड़क गए CEO; सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

Viral News: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है. इसमें एक कंपनी के सीईओ कर्मचारियों की एक मांग पर भड़क गए, इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि इतने में मैं दो इंटर्न रख सकता हूं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 17, 2025, 06:34 PM IST
'इतने में तो दो इंटर्न...', कॉफी मशीन की मांग पर भड़क गए CEO; सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

Viral Post: किसी भी कंपनी या ऑफिस में अक्सर लोग चाय-कॉफी पीते हैं. किसी किसी कंपनी में चाय-कॉफी की सुविधा रहती है जबकि कुछ लोग ऑफिस के बाहर मिलने वाली चाय-कॉफी पर निर्भर रहते हैं. इसी कॉफी को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवाद सामने आया है. एक कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के सीईओ से कॉफी मशीन लगाने का निवेदन किया लेकिन उस निवेदन पर सीईओ ने ऐसा बयान दिया कि उसपर बहस शुरू हो गई. जानिए सीईओ ने क्या कहा?

कॉफी मशीन की मांग
रेडिट पर एक कर्मचारी ने अपने अनुभव को शेयर किया. उन्होंने लिखा कि हाल ही में इंटर्न का एक नया बैच उनके संस्थान में शामिल हुआ है. उन्होंने बताया कि ये इंटर्न निम्न-स्तरीय टियर 1 और अच्छे टियर 2 कॉलेजों" से आए थे और अभी कार्यालय के माहौल से परिचित हो रहे थे. इसी दौरान कंपनी के सीईओ के साथ एक बातचीत में उन्होंने पूछा कि क्या ऑफिस में एक कॅाफी मशीन लगाई जा सकती है. 

सीईओ का जवाब
इस पर उनके अनुसार सीईओ ने एक अजीबोगरीब जवाब देकर अनुरोध को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि 50,000 में मैं दो इंटर्न खरीद सकता हूं. मैं एक कॉफी मशीन पर इतना पैसा क्यों खर्च करूं? जिसमें इंटर्न की कीमत एक साधारण ऑफिस उपकरण से भी कम बताई गई थी, कंपनी में फैल गई और अंततः ऑनलाइन लीक हो गई. उस व्यक्ति ने लिखा कि यह बयान ठीक वैसी ही मानसिकता दर्शाता है जैसी कई भारतीय कंपनियां अभी भी रखती हैं, जहां युवा कर्मचारियों को भविष्य की प्रतिभा के बजाय बेकार कामगार समझा जाता है.

लोगों ने किया कमेंट
सीईओ की इस टिप्पणी के बाद लोग तरह-तरह का कमेंट कर रहे हैं. एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि एक और दिन एक और अजीबोगरीब भारतीय कंपनी की कहानी. एक अन्य ने लिखा कि कि इसमें कोई शक नहीं कि हम अमेरिका और चीन की तुलना में तकनीकी दुनिया में बहुत पीछे हैं, एक कमेंट में लिखा गया था कि शायद सीईओ को इंटर्न के हाथों से बनी कॉफी पीना पसंद है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

