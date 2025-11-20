Advertisement
'रिजल्ट नहीं, हौसला देखा मैंने...', पापा ने स्ट्रगल करने वाली बेटी को दिया लाखों का गिफ्ट, कैसे दूर की हताशा?

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है. जिसमें एग्जाम में फेल होने वाली एक लड़की को उसके पिता ने 3 लाख से ज्यादा का गिफ्ट दिया, इसके अलावा एक भावुक नोट भी लिखा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 20, 2025, 01:55 PM IST
Viral Post: देश-दुनिया में बहुत सारे लोग कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं. कोई सफल होता है तो कोई असफल हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में फेल होने की वजह से तैयारी करने वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो तमाम तरीके के गलत फैसले लेने लगते हैं. ऐसे ही साउथ कोरिया में सुनेउंग या कॉलेज स्कॉलैस्टिक एबिलिटी टेस्ट (CSAT) दुनिया के सबसे मुश्किल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में से एक माना जाता है. इस एग्जाम में एक लड़की पूरी तरह से हताश हो गई, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके पापा ने उसे 3 लाख से ज्यादा का गिफ्ट दिया. 

गिफ्ट की मोटी रकम
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 550,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यह एग्जाम दिया, जो नवंबर में पहले हुआ था. यह कहने की जरूरत नहीं है कि स्टूडेंट्स को अक्सर 12 घंटे के मैराथन एग्जाम को संभालने में स्ट्रगल करना पड़ता है. एक स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन जो बात ऑनलाइन वायरल हुई वह यह है कि उसके पापा ने इस पर कैसा रिएक्ट किया. उन्होंने न सिर्फ उसे एक प्यारा सा ऑनलाइन मैसेज भेजा, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे एक मोटी रकम भी गिफ्ट में दी.

पिता ने लिखा भावुक मैसेज
उसने एक पोस्ट में लिखा कि मैंने CSAT में गड़बड़ कर दी, लेकिन मेरे पापा का काकाओटॉक तो देखो. आउटलेट द्वारा ट्रांसलेट किए गए एक मैसेज में पिता ने कहा, मेरी प्यारी सबसे छोटी बेटी, खराब रिजल्ट से निराश मत हो. मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए कड़ी मेहनत करता हूं और मेरी काबिलियत अभी भी मजबूत है. मैं अपनी दोनों राजकुमारियों के आराम से रहने के लिए काफी इंतज़ाम कर सकता हूं, इसलिए पापा पर भरोसा करो और आगे बढ़ो. अगर तुम CSAT दोबारा देना चाहती हो, तो करो. ट्रैवल करो, कॉलेज छोड़ो, या जो कुछ भी तुम चाहती हो करो सब ठीक है. 

दी ये चेतावनी
हिम्मत बढ़ाने वाले शब्दों के अलावा, पिता ने अपनी बेटी को 5,000,000 कोरियन वॉन (लगभग ₹3,01,840) भी गिफ्ट में दिए. उन्होंने आगे बताया, आज की दुनिया मुझे कई ऐसे अनुभव देती है जो मुझे अपनी जवानी में नहीं मिल पाए. मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटियां उन्हें एक्सप्लोर करेंगी और अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करेंगी, साथ ही साथ लिखा कि तुम्हारी बहन ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और आधा डूब गया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम वही गलती नहीं करोगी.

