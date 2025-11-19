मैं खो गया हूं...पिता की हार्ट अटैक से हुई मौत, बेटा पहुंचा बैंक तो उड़ गए होश, क्यों ढूंढ़ रहा सहारा?

Viral Post: कभी-कभी आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी. कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ उसके पिता कि अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, मौत के बाद उसको पता चला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका 10.6 लाख रुपये का पर्सनल लोन बकाया है, लोन की शुरुआती वैल्यू 18.5 लाख रुपये थी, जैसे ही उसे ये पता चला उसके होश उड़ गए. उन्होंने इस समस्या से निजात पाने के लिए इंटरनेट का सहारा लिया और लोगों ने उसे स्थिति संभालने का तरीका बताया. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

पिता कि मौत के बाद बेटा और उसकी मां, उनके खाते को बंद कराने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) गए, जहां पर उन्हें पता चला कि में उनका 10.6 लाख रुपये का पर्सनल लोन बकाया है, जिसकी शुरुआती वैल्यू 18.5 लाख रुपये थी. देनदारी को लेकर कन्फ्यूज होकर आदमी ने इंटरनेट का सहारा लिया, जहां सोशल मीडिया यूजर्स तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए और इस स्थिति को संभालने के तरीके बताए.

युवक ने दी जानकारी

यूजर ने सबरेडिट में लिखा कि मेरे पिता की लगभग 2 हफ्ते पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, मैं और मेरी मां कुछ दिन पहले उनके अकाउंट बंद कराने SBI गए थे और हमें बताया गया कि उन पर पर्सनल लोन है, उस आदमी ने कहा कि वह अकेला कानूनी वारिस है, लेकिन Rs 36,000 की EMI देना, जो उसकी सैलरी का लगभग 90 परसेंट था, उसके लिए मुमकिन नहीं था. बैंक के पर्सनल लोन एम्प्लॉई ने उस आदमी से कहा कि लोन इंश्योर्ड नहीं है, जिसका मतलब है कि कानूनी वारिस को इसे चुकाना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले लोग

उसकी ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोग तरह-तरह के कमेंट करने लगे, एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करना होगा, अगर लोन में लिंक्ड इंश्योरेंस है, तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही लोन का पेमेंट करेगी, जबकि दूसरे ने कहा कि आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, लेंडिंग अंडरराइटिंग में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कानूनी वारिसों को लोन चुकाना होगा, जब तक कि वे लोन के गारंटर या को-एप्लीकेंट न हों. एक अन्य ने लिखा कि आपको पहले एक वकील हायर करना चाहिए, दूसरा लोन डॉक्यूमेंट पढ़ें और वह लाइन देखें जहां लिखा हो कि कानूनी वारिस (मुझे) इसे वापस चुकाना है. अगर आपको नहीं मिलता है, तो बस उन्हें बता दें.