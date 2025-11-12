'सपनों का शहर नहीं...', सोशल मीडिया पर छिड़ी बेंगलुरु- मुंबई को लेकर बहस, लोगों ने कह दी ये बात

Viral News: सोशल मीडिया पर अक्सर किसी न किसी वजह से बहस छिड़ जाती है. इन दिनों देश के दो बड़े शहरों मुंबई और बेंगलुरु को लेकर बहस छिड़ गई है. एक्स ने दोनों शहरों को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बेंगलुरु और बॉम्बे के बीच एक स्पष्ट अंतर प्रेरणा और 'महत्वाकांक्षा' का है. उसकी इस पोस्ट के बाद लोग जमकर टिप्पणी करने लगे हैं. जानिए किसने क्या कहा?

एक्स पर शेयर की गई पोस्ट

X पर एक यूजर द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट में तर्क दिया गया है कि बेंगलुरु भारत के कुछ सबसे प्रेरित लोगों का घर है. खासकर तकनीकी क्षेत्र में, जबकि मुंबई अपने स्थापित उद्योगों और ऊंची आर्थिक क्षमता के कारण महत्वाकांक्षा के कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर काम करता है, इसके अलावा लिखा कि बेंगलुरु का स्टार्टअप-प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र पहली पीढ़ी के धन-निर्माताओं से भरा है, जो स्थिरता और सफलता हासिल करने पर केंद्रित हैं, जिसे वे मास्लो के पिरामिड पर चढ़ना कहते हैं. साथ ही बताया कि वेंचर कैपिटल, एआरआर (वार्षिक आवर्ती राजस्व) और सिलिकॉन वैली-शैली के प्रभाव के बारे में बातचीत शहर की पेशेवर संस्कृति पर हावी है.

A distinct difference between Bangalore and Bombay is that of "drive" and "ambition": In Bangalore:

- So much of the "tech" part of the city is filled with the highest density of smart, talented, driven individuals.

मुंबई को लेकर दावा

वहीं दावा किया कि मुंबई में प्रेरित लोगों का घनत्व कम है लेकिन महत्वाकांक्षाएं ज्यादा गहरी हैं क्योंकि शहर का वित्तीय और औद्योगिक पैमाना सफलता के लिए कहीं ज्यादा ऊंचा मानक तय करता है, पोस्ट में आगे कहा गया है कि मुंबई में कई लोग या तो दूसरी पीढ़ी के धनवान हैं जिन्हें खुद को साबित करने की कोई जल्दी नहीं है या फिर कामकाजी वर्ग के निवासी हैं जो ऊंची जीवन-यापन लागतों से जूझ रहे हैं, फिर भी, शहर का विशाल आर्थिक आकार प्रतिनिधित्व और सामान्यता के आधार पर महत्वाकांक्षा को जन्म देता है.

क्या बोले लोग?

इसपर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि केवल वही व्यक्ति जिसने मुंबई में व्यापार किया है, वह शहर की धन-शक्ति और शेष भारत के बीच के अंतर को समझ सकता है. इसके अलावा एक ने लिखा कि यह अंतर केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी है.