Viral Post: Online Class के दौरान बच्चे ने Teacher के साथ एक हफ्ते तक की ऐसी हरकत, सब रह गए हैरान

नई दिल्ली. ‘बच्चे मन के सच्चे’ यह गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बदलते दौर ने सच्चे बच्चों को जीनियस (Genius) भी बना दिया है. आज-कल के छोटे-छोटे बच्चे अपने दिमाग से बड़ों-बड़ों की छुट्टी कर देते हैं. एक बच्चे से जुड़ा ऐसा ही मामला सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल (Viral Post) हो रहा है.

कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. कोविड-19 (COVID-19) के बाद से ही स्कूल बंद पड़े हैं और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज (Online Classes) चल रही हैं. बस इसी ऑनलाइन क्लास के दौरान एक बच्चे ने ऐसा कुछ किया कि सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग उसके दिमाग के फैन हो गए और बच्चे को ‘जीनियस’ (Genius) कह रहे हैं. जानिए पूरा मामला.

ट्विटर यूजर Chris Arnold ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी एक टीचर हैं और इन दिनों बच्चों को ऑनलाइन क्लास (Online Classes) दे रही हैं. क्लास के दौरान एक बच्चे ने पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा अनोखा तरीका (Weird Trick) खोजा कि वे हैरान रह गईं.

My wife is a teacher and apparently one kid has been changing his name to 'Reconnecting' during the Zoom lessons so that he doesn't get asked any questions. Been doing it for weeks. The lad doesn't need to worry about his education, he's already a bona fide genius.

— Chris Arnold (@ChrisArnoldInc) January 25, 2021