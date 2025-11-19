Advertisement
गलती से दिखा टैटू, सातवें आसमान पर पहुंचा सीनियर का गुस्सा; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें एक युवक को टैटू बनवाना भारी पड़ गया है. आलम ये हुआ कि उसका सीनियर टैटू बनवाने पर उसपर चिल्लाया और उनकी 'एथिकल ड्यूटी' पर सवाल उठाए. जानिए क्या है पूरा मामला.

Nov 19, 2025
गलती से दिखा टैटू, सातवें आसमान पर पहुंचा सीनियर का गुस्सा; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Viral Post: आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को टैटू बनवाने का काफी ज्यादा शौक होता है. शहरों में ये शौक लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. हालांकि एक इंडियन CA फर्म में काम करने वाले एक एम्प्लॉई ने बताया है कि नया टैटू बनवाने पर उनका बॉस उन पर चिल्लाया, वह इस टैटू को अक्सर छिपाकर रखता था, हालांकि उस रोज उनके बॉस को दिख गया. उसने सबरेडिट पर पोस्ट करके अपनी बात रखी है. जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. 

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
'सीनियर CA ने मेरा टैटू देखकर मुझ पर चिल्लाया' टाइटल वाले एक अब वायरल Reddit पोस्ट में एम्प्लॉई ने कहा कि उन्होंने हाल ही में टैटू बनवाया था और इसे ऑफिस में छिपाकर रखा था, हालांकि ये अचानक उसे बॅास को दिख गया. उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लंबे समय से बनवाना चाह रहा था, यह उसके दाहिने हाथ पर है. उसने कहा यह एक लंबा टैटू है लेकिन मैं इसे कभी पब्लिक में नहीं दिखाता (खासकर एक आर्टिकलशिप फर्म में) और इसे छिपाने के लिए हमेशा शर्ट के नीचे कोहनी की स्लीव बैंड पहनता हूं. एक ऑडिट के दौरान एम्प्लॉई ने कहा कि वे स्लीव बैंड पहनना भूल गए और आखिर में टैटू दिखा दिया, जिससे टॉक्सिक बातचीत हुई. 

सीनियर ने उड़ाया मजाक
उसने बताया कि हमने ऑडिट खत्म कर लिया था, दोपहर के करीब 3 बजे थे और हम लंच वगैरह के लिए कैफेटेरिया में बैठे थे. माहौल और खिड़की से आ रही सूरज की किरणों की वजह से मुझे पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने हुडी उतारने का फैसला किया लेकिन गलती से बिना सोचे-समझे, मैंने अपनी शर्ट की आस्तीनें उतार दीं.  इसी दौरान उसके सीनियर ने उसका टैटू देखा और उसपर चिल्लाया इतना ही नहीं उसका मजाक भी उड़ाया. 

यह बहुत अजीब था
फिर उन्होंने इस प्रोफेशन के प्रति युवक नैतिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठाया. सीनियर ने कहा कि वे फर्म लौटने के बाद इस मामले पर बात करेंगे, जिससे एम्प्लॉई कन्फ्यूज हो गया कि उन्होंने क्या गलत किया है. शायद यह उनका इशारा था कि वे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपनी में मेरे ट्रांसफर को रोकने में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनसे लगभग 2 महीने से कह रहा था. मुझे नहीं पता था कि मैंने यह गुनाह किया है. मैं फर्म नहीं गया पता नहीं वहां क्या हुआ लेकिन यह अजीब था. 

जमकर बरसे लोग
इस पर कमेंट करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि टैटू एक पर्सनल चॉइस है और बड़े 'लोगों' को जूनियर्स से बात करते समय अपने बिहेवियर को नापना चाहिए, एक अन्य ने कहा कि मैं एक वकील हूं जिसके पूरे दाहिने हाथ पर टैटू है और मैं एक लॉ फर्म में काम करता हूं, किसी ने भी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा, अगर कुछ कहा भी है, तो पार्टनर पूछते हैं कि मैं और टैटू कब बनवा रहा हूं. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

viral post

Trending news

