18 साल का एक्सपीरियंस, 7 महीने से बेरोजगार...सीनियर टेक एक्सपर्ट की निकली चीख, कह दी बड़ी बात

Viral Post: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें 18 साल के अनुभव वाले एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने अपने अनुभव को शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि इतने अनुभव के बाद भी मैं 7 महीने से नौकरी की तलाश में हूं.

Nov 20, 2025, 03:53 PM IST
Viral Post: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों के अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है. ये डर छोटे से लेकर बड़े हर कर्मचारी के अंदर होता है. कुछ इसी से मिलती-जुलती स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने बताया है कि 18 साल का अनुभव होने के बाद भी उन्हें 7 महीने से नौकरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा निराश हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं. 

नहीं मिल रही है नौकरी
18 साल के प्रोफेशनल अनुभव वाले एक भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट को सात महीने पहले एक Nifty50 कंपनी से निकाले जाने के बाद से नौकरी नहीं मिल पा रही है. मिड-लेवल मैनेजर ने कहा कि वे 70 लाख रुपये सालाना सैलरी कमा रहे थे, जो नौकरी से निकाले जाने के बाद जीरो हो गई, और सेविंग्स भी तेजी से खत्म हो गईं, जिससे उनके पास सिर्फ दो महीने का समय बचा. इसके अलावा लिखा कि नई टेक को लागू करने में कई इंडस्ट्रीज में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है. बोर्डरूम डिजिटल क्रांति से गुजरा हूं और यह अच्छी तरह से काम किया.

सोशल मीडिया पर कही ये बात
उन्होंने लिखा सात महीने पहले लगभग 70 lpa कमा रहा था, अब मैं वापस जीरो पर आ गया हं, मैंने LinkedIn, Naukri, रेफरेंस और कंसल्टेंट से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अपने चांस बेहतर करने के लिए प्रीमियम सर्विस भी लीं लेकिन दुख की बात है कि मुझे कोई कॉल भी नहीं आ रहा है. पिछले सात महीनों में, मुझे कंसल्टेंट से सिर्फ कुछ कॉल आए हैं और सिर्फ दो इंटरव्यू मिले हैं. साथ ही लिखा कि उन्होंने एक घर खरीदा था, लेकिन उन्हें इसे किसी और को किराए पर देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वे बिना नौकरी के EMI नहीं दे सकते थे.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
साथ ही साथ कहा कि इस लेवल पर दोस्त भी नौकरी दिलाने में ज़्यादा मदद नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन कम हैं. मैं कम सैलरी में भी ठीक हू लेकिन मुझे कॉल भी नहीं आ रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, और अब मैं निराश हूं. इस पर कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि अभी हायरिंग मार्केट अजीब है. भारत में अनुभवी वर्कफोर्स अब एक नई चुनौती का सामना कर रही है, मैं एक UX डिजाइनर को हायर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमें जो ज्यादातर प्रोफाइल मिलती हैं, उनमें डिजाइन का एग्जिक्यूशन और आर्टिकुलेशन खराब होता है.

आगे लिखा कि अब मैं जो भी डिजाइन देखता हूं, वह पहले ड्राफ्ट LLM आउटपुट जैसा लगता है, जिसमें मुश्किल से ही फर्क होता है. ज्यादातर डिजाइनरों ने सीखने और बने रहने की कोशिश नहीं की है. उनकी स्किल्स धीरे-धीरे बेकार होती जा रही हैं, फिर भी 2021 की तेजी से उनकी सैलरी बढ़ी हुई है और वे फंस गए हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

viral post

Trending news

