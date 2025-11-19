8 दिन की लीव मांगी और चली गई जॉब; कोरियाई कंपनी ने दिखाया असली चेहरा, सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

Viral Post: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अक्सर छुट्टी की किल्लत सहनी पड़ती है. एक छुट्टी के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है. सोशल मीडिया पर छुट्टियों को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है. जिसमें एक विदेशी महिला ने बताया है कि कोरिया में 8 दिन की छुट्टी मांगने पर उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा. उसकी ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों के बीच में बहस छिड़ गई. लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

क्या है मामला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि "कोरिया में मेरी नौकरी चली गई, आठ दिन की छुट्टी मांगने पर नौकरी से निकाल दिया गया. रेबेका के मुताबिक उसे अक्सर लॉग-आउट टाइम पर ही नए काम दिए जाते थे और उस पर लगातार जल्दी काम करने का दबाव डाला जाता था, जबकि उसकी सैलरी बहुत कम थी. रेबेका आगे कहती है, मेरे बॉस मुझे हर 15 मिनट में टेक्स्ट करते थे कि क्या तुम्हारा काम हो गया. यह सब सहने के बाद, उसने आठ दिन की छुट्टी मांगी लेकिन मंजूरी मिलने के बजाय उसे नौकरी से निकाल दिया गया. उसने लिखा, सॉफ्ट पर्सनैलिटी वाले लोगों के साथ ऐसा ही होता है. लोग आप पर हावी हो जाते हैं.

लोगों ने जमकर किया कमेंट

जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इंस्टाग्राम यूजर्स ने रेबेका से हमदर्दी जताई और कहा कि उनका अनुभव कोरिया में विदेशी वर्कर्स पर पड़ने वाले प्रेशर को दिखाता है. कुछ लोगों ने उनके सब्र और डेडिकेशन की तारीफ़ की, जबकि दूसरों ने चेतावनी दी कि यह काम पर बाउंड्रीज तय करने और एम्प्लॉयर्स को फायदा न उठाने देने की अहमियत दिखाता है.

एक यूजर ने कमेंट किया कि इसे एक सबक के तौर पर लें, अपनी बाउंड्रीज तय करना सीखें, नहीं तो आपका फायदा उठाया जाएगा. एक अन्य ने लिखा कि आप उन छुट्टियों के हकदार हैं, यह आपकी गलती नहीं है, एक कमेंट में लिखा गया था कि सच में लगता है कि अब आप बेहतर हैं. इसे एक आशीर्वाद के तौर पर लें आपको अपना रास्ता मिल जाएगा.