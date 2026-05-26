ऑफिस में कलीग से परेशान हुई इंटर्न, Email भी भेजा! HR बोली- इग्नोर करो... फिर POSH के इस नियम से डरा

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Viral Reddit Office Email: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर इन दिनों एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है. एक 26 साल की फीमेल इंटर्न ने अपने कलीग का एक ईमेल शेयर किया है, जिसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 'प्रोफेशनल बाउंड्री' पर एक नई बहस छेड़ दी है. लड़की ने बताया कि लिफ्ट में सिर्फ 2 मिनट की सामान्य बातचीत के बाद, उसके साथी इंटर्न ने सीधे ऑफिशियल ईमेल आईडी पर बिना किसी सब्जेक्ट के "लंच" का ऑफर भेज दिया. इतना ही नहीं, उसने लिंक्डइन पर भी रिक्वेस्ट भेज दी. इस हरकत से लड़की काफी डर और कन्फ्यूज गई है. आइए जानते हैं कि इस वायरल पोस्ट पर लोगों का क्या रिएक्शन है और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.
वायरल स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है?
लड़के ने बिना किसी सब्जेक्ट के ऑफिशियल मेल से लिखा, "मैं अभी लोगों को जान रहा हूँ, अभी तक कोई दोस्त नहीं बना है. तुम पहली इंसान हो जिससे मैंने बात की. अगर तुम फ्री हो तो क्या लंच पर साथ चल सकती हो?" पहली नजर में यह एक मासूम सा मैसेज लग सकता है, लेकिन किसी अनजान लड़की को ऑफिस के कम्यूनिकेशन चैनल पर ऐसा लिखना पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है.
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'No Subject' मेल का दें सीधा और कड़ा जवाब
इंटरनेट यूजर्स ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए सबसे पहली सलाह यही दी है कि लड़की को बिना डरे उसी ईमेल पर रिप्लाई करना चाहिए. आप साफ लिख सकती हैं कि "मैं यहाँ सिर्फ अपनी इंटर्नशिप और काम पर ध्यान देना चाहती हूँ और ऑफिशियल चैनल पर पर्सनल बातें पसंद नहीं करती." ऐसा करने से बात वहीं खत्म हो सकती है.
How to avoid him? Please guide.
by u/mostintrovertgirl in IndianWorkplace
ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ को रखें अलग
ऑफिस के टूल्स जैसे आउटलुक, स्लैक या टीम्स सिर्फ काम के लिए होते हैं. अगर कोई कलीग इनका इस्तेमाल दोस्ती गांठने के लिए कर रहा है, तो उसे तुरंत टोकना जरूरी है. लिंक्डइन या अन्य सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की कोई मजबूरी नहीं है. आप उन्हें सीधे इग्नोर या ब्लॉक कर सकती हैं.
HR की सलाह और सबूतों को संभालना
इस मामले में कंपनी के HR ने लड़की को सलाह दी है कि अभी उसे इग्नोर करे और अगर वह बार-बार ऐसा करता है तब एक्शन लिया जाएगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे मामलों में लड़के के भेजे सभी ईमेल्स और मैसेजेस का स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना चाहिए ताकि आगे जरूरत पड़ने पर आपके पास मजबूत सबूत रहें.
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बात न बनने पर सीधे POSH कमेटी से करें संपर्क
अगर मना करने के बाद भी कलीग बार-बार डेस्क के पास आता है, घूरता है या असहज करता है, तो मामला गंभीर हो जाता है. भारत में हर कंपनी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए POSH (Prevention of Sexual Harassment) कमेटी होती है. आप बिना संकोच के वहां लिखित शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जिससे उसे अपनी हद का अहसास हो जाएगा.
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