ऊंट के आंसुओं में छिपा है बड़ा राज! कोबरा के जहर को भी कर सकता है बेअसर? रिसर्च ने चौंकाया

Camel Tears Can Act As Antivenom Against Cobra: जब भी ऊंट का नाम आता है, तो लोगों के दिमाग में रेगिस्तान, लंबी यात्रा और उसका पौष्टिक दूध याद आता है. लेकिन अब ऊंट एक और वजह से सुर्खियों में है. इस बार चर्चा उसके दूध की नहीं, बल्कि उसके आंसुओं की हो रही है. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि ऊंट के आंसुओं में ऐसे खास तत्व पाए गए हैं, जो भविष्य में सांप के जहर से लड़ने वाली दवा बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. यह सुनने में भले ही किसी फिल्मी कहानी जैसा लगे, लेकिन वैज्ञानिक इसे गंभीरता से देख रहे हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स यह भी साफ कर रहे हैं कि अभी यह शुरुआती स्तर की रिसर्च है और इसे अंतिम सच मानना जल्दबाजी होगी.

आखिर ऊंट के आंसुओं में ऐसा क्या मिला?

दुबई की सेंट्रल वेटरनरी रिसर्च लेबोरेटरी (CVRL) और भारत में स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (NRCC) के वैज्ञानिकों ने ऊंटों की अनूठी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) पर एक बड़ा प्रयोग किया. इसमें वैज्ञानिकों की नजर ऊंट के शरीर में बनने वाली एक खास तरह की एंटीबॉडी पर गई, जिसे नैनोबॉडी कहा जाता है. ये सामान्य एंटीबॉडी से काफी छोटी होती हैं. आकार छोटा होने की वजह से ये शरीर के अंदर तेजी से काम कर सकती हैं और खतरनाक टॉक्सिन तक आसानी से पहुंच सकती हैं. रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि ऊंट के शरीर में बनने वाली ये नैनोबॉडी कुछ जहरीले सांपों के जहर के असर को कम करने की क्षमता रख सकती हैं. खास बात यह है कि ये सिर्फ खून में ही नहीं, बल्कि आंसुओं में भी मौजूद हो सकती हैं.

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भारत और दुबई के वैज्ञानिकों ने किया अध्ययन

रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने ऊंटों के शरीर में बेहद कम मात्रा में सांप का जहर देकर उनके शरीर की प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की. इसके बाद ऊंट के शरीर से अलग-अलग सैंपल लिए गए. जांच में वैज्ञानिकों ने पाया कि ऊंट का शरीर जहर से लड़ने वाले तत्व बना रहा था. इसी दौरान आंसुओं में भी ऐसे तत्वों की मौजूदगी पर ध्यान गया.

क्या सच में कोबरा और करैत के जहर पर असर होगा?

रिसर्च से जुड़े कुछ शुरुआती दावों में कहा गया कि ये नैनोबॉडी कई खतरनाक सांपों के जहर पर असर दिखा सकती हैं. इनमें कोबरा, करैत और वाइपर जैसे जहरीले सांपों का नाम भी शामिल किया गया है. कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि एक बूंद कई तरह के जहर के खिलाफ असर दिखा सकती है. लेकिन यहीं वैज्ञानिक सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक इन दावों पर पूरी वैज्ञानिक सहमति नहीं बनी है. रिसर्च के सभी आंकड़े अभी सार्वजनिक स्तर पर पूरी तरह सामने नहीं आए हैं. इसलिए इन बातों को अंतिम नतीजा नहीं माना जा सकता.

सांप के काटने से हर साल जाती हैं हजारों जानें

भारत उन देशों में शामिल है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में समय पर इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की जान चली जाती है. कई गांव ऐसे हैं, जहां अस्पताल दूर होते हैं और जरूरी दवाएं समय पर नहीं पहुंच पातीं. ऐसे में अगर कम खर्च और आसान तरीके से नई एंटीवेनम तकनीक विकसित होती है, तो यह लाखों लोगों के लिए राहत बन सकती है.

मौजूदा एंटीवेनम में क्या है परेशानी?

आज जो एंटीवेनम इस्तेमाल किए जाते हैं, वे ज्यादातर घोड़े या दूसरे जानवरों की मदद से बनाए जाते हैं. इन दवाओं को संभालकर रखना पड़ता है और कई बार इनके कारण एलर्जी जैसी दिक्कत भी हो सकती है. इसके अलावा इन्हें ठंडी जगह पर रखने की जरूरत पड़ती है. दूर-दराज इलाकों में यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऊंट की नैनोबॉडी आधारित तकनीक सफल होती है, तो यह ज्यादा मजबूत और आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली दवा बन सकती है.

सीधे आंसू पीना इलाज नहीं है

इस खबर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चलने लगीं. कुछ लोग इसे चमत्कार बताने लगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि सीधे ऊंट के आंसुओं का इस्तेमाल इलाज के रूप में नहीं किया जा सकता. अगर भविष्य में कोई दवा बनती है, तो उसके लिए आंसुओं से खास एंटीबॉडी निकालकर वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनानी होगी. यानी किसी व्यक्ति को सीधे आंसू देने से इलाज संभव नहीं होगा.

उम्मीद तो जगी है, लेकिन इंतजार अभी बाकी

ऊंट के आंसुओं पर हुई यह रिसर्च मेडिकल वर्ल्ड के लिए नई उम्मीद जरूर लेकर आई है. लेकिन वैज्ञानिक अभी इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं. आगे और बड़े टेस्ट होंगे, उसके बाद ही तय होगा कि यह खोज सच में दुनिया बदल सकती है या नहीं. फिलहाल इतना जरूर है कि रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाला ऊंट अब विज्ञान की दुनिया में भी नई पहचान बनाता नजर आ रहा है.

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