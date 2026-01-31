'ये रहीसी है खानदानी...' वायरल हुआ शाही शादी का VIDEO, पैरों की मालिश के लिए भी स्टाफ

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेये रहीसी है खानदानी... वायरल हुआ शाही शादी का VIDEO, पैरों की मालिश के लिए भी स्टाफ

Royal Wedding Video: शादी विवाह में बारातियों के स्वागत से लेकर डिनर तक सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, लेकिन ऐसी सुविधा आपने शायद ही किसी शादी में देखी होगी. इस शादी में मेहमानों के लिए पैरों की मालिश और पैर दबाने के लिए अलग से स्टाफ की सुविधा है. आप भी देखें ये शानदार वीडियो.

 

Jan 31, 2026
Shadi Ka Video: देश में ज्यादातर लोग शादी विवाह के फंक्शन में काफी पैसा खर्च करते हैं, कुछ लोग तो कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं. इस दौरान बारातियों और घरातियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है. स्वागत से लेकर डिनर तक, सेवादार आगे पीछे रहते हैं. बड़े-बड़े महंगे रिसोर्ट में तो फूलों से स्वागत, सेल्फी प्वाइंट और फ्लेवर्ड हुक्का और बार आदि की भी सुविधा करवाई जाती है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वैसी सुविधा आपने शायद ही किसी शादी में देखी होगी. यहां मेहमानों के पैर दबाने और आराम करने की भी सुविधा है. यहां पर बारातियों के पैरों की मालिश करने के लिए गर्ल्स स्टाफ लगा हुआ है. चलिए वीडियो में देखते हैं इस शादी में बारातियों के लिए और क्या-क्या सुविधाएं हैं. 

ऐसे मिल रही सेवा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का फंक्शन चल रहा है. सभी बाराती और घराती सोफों पर आराम कर रहे हैं. शायद फेरों का टाइम चल रहा है. अक्सर शादी विवाह के दौरान फेरों तक ज्यादातर मेहमान अपने घर चले जाते हैं और खुद करीबी या खास लोग ही फेरों तक रुके रहते हैं. इस दौरान काफी थकावट हो जाती है. सिर्फ मेहमान या घराती ही नहीं, दूल्हा दुल्हन भी थक जाते हैं. इस समस्या का समाधान करने के लिए शादी में एक स्टाफ की सुविधा की गई. इस स्टाफ का काम है सभी बारातियों और घरातियों की सेवा करना. वीडियो में दिखता है कि महिलाएं हों या पुरुष हो ज्यादातर लोग आराम कर रहे हैं. इस दौरान ये स्टाफ की लड़कियां और लड़के उनके पैरों की मालिश कर रहे हैं. कोई पैर दबा रहा है तो कोई पैरों की क्लीनिंग करा रहा है. ऐसी सुविधा शायद ही आपने किसी शादी में देखी होगी. 

यह भी पढ़ें: ‘धीरे चलाओ बस’ कहना पड़ा भारी, निजी बस ड्राइवर ने सरेआम बुजुर्ग यात्री को जड़े थप्पड़

A post shared by Akshita (@akshitagoel._)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @akshitagoel._ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 34 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

