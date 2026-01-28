रशियन महिला ने साड़ी में लगाया देसी डांस का तड़का, वायरल VIDEO ने जीता भारतीयों का दिल

Viral Russian Dance Video: साड़ी भारतीय संस्कृति, शालीनता और विरासत का प्रतीक है, लेकिन जब कोई विदेशी महिला साड़ी पहनती है तो वो ना सिर्फ साड़ी पहनती है बल्कि भारतीय पहचान को भी अपने साथ जोड़ती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर साड़ी पहनी रशियन महिला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं.
Russian Dance Video: साड़ी भारतीय संस्कृति, शालीनता और विरासत का प्रतीक है, जिसे हजारों वर्षों से महिलाएं पहनती आ रही हैं. ये साड़ी महिलाओं के नारीत्व, गौरव और पहचान का प्रतिनिधित्व करती आ रही है. ऐसे में जब कोई विदेशी महिला साड़ी पहनती है तो वो सिर्फ साड़ी नहीं भारतीय पहचान को भी अपने साथ जोड़ती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर रसियन महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो साड़ी पहनकर डांस कर रही है. वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. चलिए देखते हैं ये वायरल वीडियो.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक रशियन महिला हरे रंग की साड़ी पहने हुए है. इस दौरान महिला सिर्फ साड़ी ही नहीं पहनती है, बल्कि डांस भी करती है और ऐसा डांस करती है जो सबके दिल को छू जाता है. महिला हरे रंग की साड़ी में 'धुरंधर' (Dhurandhar) मूवी के गाने 'शरारत' पर डांस कर रही है. इस गाने के बोल हैं, 'तेनु शरारत सिखावा जदो नैना लड़ावा'. इस दौरान महिला गजब का डांस करती है. हरी साड़ी में रशियन महिला के डांस मूव्स भारतीयों का दिल जीत रहे हैं. महिला के एक एक एक्सप्रेशन कमाल के हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
रशियन महिला के डांस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @SantaniSubhajiT नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.1 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.
ये एक रसिया नागरिक है ये साड़ी पहन कर ऐसा डांस की लोग हैरान हो गए ।
ये बोले हैं अगर इनको बॉलीवुड में....See more pic.twitter.com/bDWiLrw9JS
— Subhajit Das (@SantaniSubhajiT) January 28, 2026
क्या बोले यूजर्स?
वीडियो पर कमाल के रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत सुंदर डांस करती है जैसे कोई भारतीय नारी नृत्य कर रही हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने." तीसरे यूजर ने लिखा, "अक्सर देखा गया है भारतीय कल्चर और संगीत दोनों विदेशी लोगों काफी पसंद आते हैं."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.