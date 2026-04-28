न बीज, न खाद... सूरज की तपिश से तैयार होती है ये अनोखी फसल; बारिश में हो जाती है खराब

Salt Farming in India: हम हर रोज अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपकी थाली तक पहुंचने से पहले खेतों में कैसे 'उगाया' जाता है? जी हां, नमक की भी खेती होती है, जिसे Salt Farming कहते हैं. इसके पीछे कई मजदूरों की मेहनत और कुदरत का करिश्मा छिपा है. अभी सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चिलचिलाती धूप और सफेद चादर की तरह चमकते ये खेत देखने में किसी बर्फीले रेगिस्तान जैसे लगते हैं. लेकिन असल में यहां दुनिया का स्वाद यानी 'नमक' तैयार किया जा रहा है.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है. गुजरात का कच्छ और राजस्थान की सांभर झील इसके सबसे बड़े केंद्र हैं. यहां किसान अनाज नहीं, बल्कि खारे पानी से 'नमक' पैदा करते हैं. नमक बनाने की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक सौर वाष्पीकरण (Solar Evaporation) कहते हैं.

समंदर से शुरू होती है पूरी कहानी

नमक की खेती की शुरुआत समुद्र के पानी से होती है. समुद्र का पानी पहले बड़े-बड़े तालाबों या खेत जैसे बने हिस्सों में लाया जाता है. इन जगहों को 'सॉल्ट पैन' या नमक के खेत कहा जाता है. यहां पानी को रोककर धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाता है. इन खेतों को खास तरीके से बनाया जाता है, जिससे पानी ज्यादा फैल सके और जल्दी सूख सके.

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धूप और हवा का कमाल

इसके बाद असली काम प्रकृति करती है. तेज धूप और चलती हवा मिलकर पानी को धीरे-धीरे सुखाने लगती हैं. इस प्रक्रिया को 'इवैपोरेशन' कहा जाता है. जैसे-जैसे पानी उड़ता जाता है, उसमें मौजूद नमक की मात्रा बढ़ती जाती है. इसका मतलब है कि जैसे-जैसे पानी कम होता है, वैसे-वैसे नमक ज्यादा गाढ़ा होता जाता है. कुछ समय बाद ऐसा होता है कि पानी लगभग पूरी तरह सूख जाता है और नीचे सफेद नमक की परत जमने लगती है. इसे क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया कहते हैं. यह वही पल होता है, जब खारे पानी से सफेद नमक तैयार हो जाता है.

खेतों की तरह काटी जाती है 'नमक की फसल'

जब नमक की मोटी परत तैयार हो जाती है, तो मजदूर या मशीनों की मदद से इसे इकट्ठा किया जाता है. यह बिल्कुल फसल काटने जैसा ही होता है. इसके बाद नमक को साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर पैक करके बाजार तक पहुंचाया जाता है.

क्यों चमकती है सफेद जमीन?

नमक के खेत दूर से बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद दिखते हैं. इसकी वजह है नमक के क्रिस्टल, जो सूरज की रोशनी पड़ते ही चमकने लगते हैं. कई जगहों पर ये खेत अलग-अलग रंगों में भी दिखते हैं, क्योंकि पानी में मौजूद छोटे-छोटे जीव और खनिज इसका रंग बदल देते हैं.

गर्मी वाले इलाकों में ही होती है नमक की खेती

नमक बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है तेज धूप और कम बारिश. इसलिए यह खेती ज्यादातर समुद्र किनारे और गर्म इलाकों में होती है. अगर नमक की खेती वाली जगह पर बारिश ज्यादा हो जाए, तो पूरा प्रोसेस खराब हो सकता है, क्योंकि पानी सूखने में समय लगता है. दिलचस्प बात यह है कि नमक बनाने का यह तरीका कोई नया नहीं है. यह हजारों साल पुरानी प्रक्रिया है, जिसे आज भी लगभग उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. बस अब इसमें मशीनों और आधुनिक तकनीक का थोड़ा इस्तेमाल बढ़ गया है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा वायरल?

इन दिनों नमक के खेतों के वीडियो इसलिए वायरल हो रहे हैं, क्योंकि लोग इसे एक 'सफेद फसल' के रूप में देख रहे हैं. खेतों में फैली नमक की परत और वहां काम करते मजदूरों का दृश्य लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है. नमक की खेती सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह प्रकृति और विज्ञान का शानदार मेल है. समंदर का खारा पानी, धूप और हवा मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि वही पानी सफेद नमक बन जाता है.

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