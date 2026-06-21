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लो भई, अब ब्रश से रंगे जा रहे थे समोसे? वायरल वीडियो ने मचाई हलचल; जानिए पूरा मामला

Samosa Coloring Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. इसमें एक शख्स समोसे जैसे दिखने वाले टुकड़ों पर ब्रश से रंग लगाता नजर आ रहा है. वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया कि बिक्री से पहले समोसों को रंगा जा रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:51 AM IST
लो भई, अब ब्रश से रंगे जा रहे थे समोसे? वायरल वीडियो ने मचाई हलचल; जानिए पूरा मामला
Image Credit: Image credit: instagram/@ThePushprajX

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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