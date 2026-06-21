कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि वीडियो में दिख रही चीजें असली समोसे नहीं, बल्कि आर्ट और डेकोरेशन के लिए बनाए गए नकली मॉडल हैं. कुछ लोगों ने बताया कि ये मिट्टी, क्ले या किसी दूसरे मटेरियल से बने सजावटी सामान हो सकते हैं, जिन्हें असली खाने की चीजों जैसा दिखाने के लिए रंगा जा रहा है. एक यूजर ने लिखा कि ये कोई खाने वाला समोसा नहीं है, ये आर्ट का काम है. जिस तरह दुकान में नकली फल सजावट के लिए रखे जाते हैं, वैसे ही ये भी बनाए जा रहे हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि शख्स एक आर्टिस्ट लग रहा है और जिस तरह से वह बारीकी से रंग भर रहा है, उससे साफ लगता है कि यह कोई क्राफ्ट वर्क है.