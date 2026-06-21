Samosa Coloring Viral Video: समोसा भारत के सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड में से एक है. चाय के साथ गर्मागर्म समोसा देखते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने अचानक लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी. वीडियो में एक शख्स कुछ समोसे जैसी चीजों पर रंग लगाता दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि बिक्री से पहले समोसों पर रंग लगाया जा रहा है.
वीडियो शेयर होने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया कि ये असली समोसे हैं और इन्हें बेचने से पहले रंगा जा रहा है. इसके बाद लोगों ने फूड क्वालिटी और मिलावट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए. हालांकि बाद में कई यूजर्स ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि वीडियो में दिख रही चीजें खाने के लिए नहीं, बल्कि सजावट के लिए बनाई गई हैं.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ है और उसके आसपास कई सारे समोसे जैसी आकृति वाले टुकड़े रखे हैं. कुछ टुकड़े हल्के रंग के हैं, जबकि कुछ का रंग तले हुए सुनहरे समोसे जैसा नजर आ रहा है. शख्स हाथ में ब्रश लेकर इन टुकड़ों पर रंग लगाता दिखाई दे रहा है. उसके पास छोटे-छोटे कप रखे हैं, जिनमें अलग-अलग रंग के लिक्विड नजर आ रहे हैं. साथ ही कई और त्रिकोण आकार के पीस रखे हुए हैं, जिन्हें बाद में रंगा जाना है. पहली नजर में देखने पर कई लोगों को लगा कि ये सच में समोसे हैं और इन्हें बेचने के लिए तैयार किया जा रहा है. इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो गया.
एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि समोसे को भी अब रंग लगाया जा रहा है. पोस्ट के बाद कई लोगों ने चिंता जताई और कहा कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि समोसा भी अब भरोसे के लायक नहीं रहा. वहीं कुछ लोगों ने सवाल किया कि आखिर किसी को समोसे को रंगने की जरूरत क्यों पड़ेगी? लेकिन जैसे-जैसे वीडियो पर चर्चा बढ़ी, कई लोगों ने इसकी असलियत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.
समोसो पर कलर किया जा रहा है मुझे लगता था कि समोसा तो शुद्ध होता है लेकिन यहां भी मिलावट है। pic.twitter.com/er9srPd4dQ
Pushpraj sharma (@ThePushprajX) June 20, 2026
कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि वीडियो में दिख रही चीजें असली समोसे नहीं, बल्कि आर्ट और डेकोरेशन के लिए बनाए गए नकली मॉडल हैं. कुछ लोगों ने बताया कि ये मिट्टी, क्ले या किसी दूसरे मटेरियल से बने सजावटी सामान हो सकते हैं, जिन्हें असली खाने की चीजों जैसा दिखाने के लिए रंगा जा रहा है. एक यूजर ने लिखा कि ये कोई खाने वाला समोसा नहीं है, ये आर्ट का काम है. जिस तरह दुकान में नकली फल सजावट के लिए रखे जाते हैं, वैसे ही ये भी बनाए जा रहे हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि शख्स एक आर्टिस्ट लग रहा है और जिस तरह से वह बारीकी से रंग भर रहा है, उससे साफ लगता है कि यह कोई क्राफ्ट वर्क है.
वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने बिना जांच किए इसे फूड मिलावट का मामला मान लिया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी वीडियो को देखने के बाद तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए. कई यूजर्स ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी वीडियो तेजी से वायरल हो जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई जानना भी उतना ही जरूरी है. एक कमेंट में लिखा गया कि पहले वीडियो को समझो, फिर अपनी राय बनाओ. हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है. कुछ लोगों ने इस आर्टिस्ट की तारीफ भी की और कहा कि नकली समोसे इतने असली लग रहे थे कि लोग भ्रमित हो गए.
फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो में दिख रही चीजें वास्तव में खाने वाले समोसे थे या सजावटी सामान. हालांकि ज्यादातर यूजर्स का मानना है कि यह फूड मिलावट का मामला नहीं, बल्कि एक आर्ट प्रोजेक्ट है. इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज को सच मान लेना सही नहीं होता. कई बार कोई वीडियो अधूरी जानकारी के साथ सामने आता है और लोग बिना पूरी सच्चाई जाने प्रतिक्रिया देने लगते हैं.