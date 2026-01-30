Advertisement
आसमान में लिखी विदाई की कहानी: 23 साल बाद पत्नी-बेटी संग भरी आखिरी उड़ान

Pilot retirement: सोशल मीडिया पर एयर इंडिया के एक सीनियर पायलट का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो अपनी आखिरी फ्लाइट के दौरान इमोशनल होते नजर आ रहे हैं. इस दौरान बेटी और पत्नी इस आखिरी उड़ान को यादगार बनाते हैं

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:31 PM IST
Pilot retirement: सोशल मीडिया पर एक सीनियर पायलट का भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो 23 साल बाद रिटायरमेंट लेता है और अपनी आखिरी फ्लाइट में वाइफ और बेटी के साथ ऐसे विदा लेता है. चलिए वीडियो देखते हैं

बेटी ने रिकॉर्ड किया भावुक करने वाला पल
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि आज एक सीनियर पायलट का आखिरी दिन है और इस आखिरी फ्लाइट के लिए वो अपने घर से निकल रहे हैं. इस दौरान वो आखिरी उड़ान को स्पेशल और यादगार बनाने के लिए अपनी वाइफ और बेटी को भी अपने साथ लेकर जाते हैं. इस दौरान बेटी वीडियो बनाती है और पापा के रिटायरमेंट का एक एक पल अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है. आखिरकार पापा 23 साल की नौकरी के बाद आखिरी फ्लाइट के लिए जा रहे हैं. किसी के लिए भी ये पल काफी भावुक करने वाला होगा. मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो एयर इंडिया के सीनियर पायलट कैप्टन ओम का है जिसको उनकी बेटी ने नैरेट किया है. चलिए देखते हैं फैमिली ने इस आखिरी फ्लाइट को कैसे यादगार बनाया.

भावुक हो गए कैप्टन ओम
वीडियो में दिखता है कि कैप्टन ओम सबसे पहले घर से निकलते हुए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं. इसके बाद बेटी की आवाज आती है जो कहती है कि आखिर वो समय आ ही गया जो 23 साल पहले शुरू हुआ था और अब अपने मुकाम पर है. इसके बाद कैप्टन ओम अपनी आखिरी फ्लाइट के लिए घर से निकल जाते हैं. वे बताते हैं कि वे लंबे समय से एयर इंडिया एक्सप्रेस से जुड़े थे. इसी के साथ ओम कहते हैं, मैं एक्सप्रेस का आभारी हूं.   
यह भी पढ़ें: ईमानदारी की मिसाल... फल वाली दादी ने ठुकरा दिए मुफ्त के पैसे, दिल जीत लेगा ये VIDEO

यात्रियों से क्या बोले कैप्टन?
जैसे ही ओम आखिरी दिन ड्यूटी पर गए तो उनके साथियों ने फूलों से उनका स्वागत किया और केक कट कर फेयरवेल दिया. इसके बाद कैप्टन ओम फ्लाइट में नजर आते हैं. ओम सभी यात्रियों के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि ये उनके लिए बहुत खास पल है, क्योंकि पहली बार उनकी बेटी और पत्नी उनके साथ यात्रा कर रही है. वो कहते हैं, "ये मेरी आखिरी उड़ान है आप चिंता न करें आप सुरक्षित हाथों में हैं." वीडियो के आखिर में दिखता है कि कैप्टन ओम अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट में फोटो कल्कि कराते हैं और आखिर में वो अपनी आखिरी फ्लाइट को चूमते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manu Bhai (@itsme_manubhai)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @itsme_manubhai नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 95 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इस वीडियो को यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं और काफी अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

