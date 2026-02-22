फोन चलाने के चक्कर में बच्ची ने खुद को किया कमरे में बंद, तोड़नी पड़ी दीवार

Viral Video: आजकल बच्चों से फोन को दूर रखना आसान नहीं है. बच्चों में मोबाइल चलाने की लत घर-घर की समस्या बन गई है. कुछ बच्चे तो फोन के चक्कर में नहाना और खाना तक भूल जाते हैं. ये आदत न सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि ये बच्चों को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है. इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक बच्ची ने खुद को कमरे में इसलिए बंद कर लिया, ताकि वो आराम से फोन चला सके. इसके बाद परिजनों ने कमरे के बराबर वाली दीवार तोड़ी तो दिखा ये नजारा...

दीवार तोड़कर दिखा ये नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के सदस्यों ने दीवार तोड़कर बड़ा छेद किया. परिजनों ने दीवार को इसलिए तोड़ा क्योंकि बच्ची कमरे में बंद थी. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस बच्ची ने खुद को जानबूझकर कमरे में बंद किया था, ताकि वो बिना रोक-टोक के फोन यूज कर सके. जब दीवार तोड़ी जाती है तो कमरे के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था. बच्ची बेड पर आराम से बैठी थी और उसके हाथ में फोन था. अब ये अजीब और चौंकाने वाले वीडियो ने बच्चों में बढ़ती फोन की लत को लेकर बहस छेड़ दी है. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टी नहीं करता है.

In a shocking incident, a young child locked herself in her room to use her phone uninterrupted. When family members couldn't get her to open the door despite repeated attempts, they were forced to break through an adjacent wall to reach her. Add Zee News as a Preferred Source Who's fault is it? VC: sarviind pic.twitter.com/8NNHxLFibD — Megh Updates (@MeghUpdates) February 22, 2026

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो को @MeghUpdates नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. 5 घंटे के भीतर ही इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आजकल के बच्चों को फोन की ऐसी लत लग चुकी है जो बहुत खतरनाक है.'

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.