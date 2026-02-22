फोन चलाने के चक्कर में बच्ची ने खुद को किया कमरे में बंद, तोड़नी पड़ी दीवार

Advertisement
Viral Video: बच्चों को फोन की लत ऐसी लग चुकी है कि अब ये घर-घर की समस्या बन गई है. बच्चे मोबाइल चलाने के चक्कर में खाना तक छोड़ देते हैं. अब एक बच्ची ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ताकि बिना रोक-टोक के फोन चला सके.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 22, 2026, 11:25 PM IST
Viral Video: आजकल बच्चों से फोन को दूर रखना आसान नहीं है. बच्चों में मोबाइल चलाने की लत घर-घर की समस्या बन गई है. कुछ बच्चे तो फोन के चक्कर में नहाना और खाना तक भूल जाते हैं. ये आदत न सिर्फ बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि ये बच्चों को चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है. इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिसमें एक बच्ची ने खुद को कमरे में इसलिए बंद कर लिया, ताकि वो आराम से फोन चला सके. इसके बाद परिजनों ने कमरे के बराबर वाली दीवार तोड़ी तो दिखा ये नजारा...

दीवार तोड़कर दिखा ये नजारा
वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के सदस्यों ने दीवार तोड़कर बड़ा छेद किया. परिजनों ने दीवार को इसलिए तोड़ा क्योंकि बच्ची कमरे में बंद थी. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस बच्ची ने खुद को जानबूझकर कमरे में बंद किया था, ताकि वो बिना रोक-टोक के फोन यूज कर सके. जब दीवार तोड़ी जाती है तो कमरे के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था. बच्ची बेड पर आराम से बैठी थी और उसके हाथ में फोन था. अब ये अजीब और चौंकाने वाले वीडियो ने बच्चों में बढ़ती फोन की लत को लेकर बहस छेड़ दी है. हालांकि वीडियो कब और कहां का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज इस वीडियो की सत्यता की पुष्टी नहीं करता है.

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो को @MeghUpdates नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. 5 घंटे के भीतर ही इस वीडियो को 2 लाख से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आजकल के बच्चों को फोन की ऐसी लत लग चुकी है जो बहुत खतरनाक है.'

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

