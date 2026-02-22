गंदगी में पानी पीने को मजबूर थे स्कूली बच्चे, इन्फ्लुएंसर्स ने उठाया ये शानदार कदम

Viral Video: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जहां एक तरफ कंट्रोवर्सी में फंसते नजर आते हैं. वहीं दूसरी ओर कई सामाजिक कार्य भी करते हैं. आपने भी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे जहां कोई इन्फ्लुएंसर किसी गरीब की मदद करता है. इन लोगों ने तो ऐसा काम किया है जिसे देखकर आप भी सेल्यूट करेंगे. चलिए जानते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने स्कूली बच्चों के लिए कौन-सी सुविधा की.

कैसी थी पहले की स्थिति?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूली बच्चे गंदगी में टूटे नल से पानी पीने को मजबूर हैं. यहां न बोतल और न कोई गिलास की सुविधा नजर आती है. जहां बच्चों के पानी पीने की सुविधा है वहां चारों ओर गंदगी का अंबार है. दीवारों पर गंदगी की मोटी परत जमी है. जमीन पर कीचड़ है. इसके अलावा दीवार पर लगे नल भी टूटे हुए हैं और फर्श भी उखड़ा हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूली बच्चों को प्यास बुझाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक तरीके से ये गंदगी के साथ बीमारियों का भी घर बना हुआ है. तभी वहां कुछ लोगों की एंट्री होती है और ये लोग पूरी तस्वीर को ही बदल देते हैं.

कैसे की सफाई?

ये लोग स्कूली बच्चों के बीच पहुंचते हैं. जहां बच्चे पानी पी रहे थे. ये लोग साफ सफाई करने के लिए अपने साथ कुछ औजार और नए नल भी लेकर आए. वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले फावड़े से कीचड़ को साफ किया. उसके बाद दीवार से गंदगी की मोटी परत को हटाया और पेंट किया. इतना ही नहीं, औजार की मदद से दीवार पर लगे टूटे नल हटाए और नए नल लगाए हैं. स्कूल के बच्चों के लिए ये शानदार काम सोशल मीडिया पर जनता को खूब पसंद आ रहा है.

Small efforts may not change everything, but they change something. And today, it’s ironic that work which should have been led by governments is often being done by Instagram influencers. pic.twitter.com/O4yv6hepGI — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) February 21, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो एक्स पर @divya_gandotra नाम के हैंडल से पोस्ट हुआ है. कैप्शन में लिखा, 'छोटे प्रयास शायद सब कुछ न बदले, लेकिन उनसे कुछ न कुछ तो जरूर बदलता है. आज के समय में यह विडंबना ही है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, वह अक्सर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किया जा रहा है.' वीडियो कहां का है और किस स्कूल का है इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

