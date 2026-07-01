/गौरैयों के लिए बना दी पूरी हवेली! आज इस घर में रहते हैं 2000 से ज्यादा पक्षी, चहचहाहट सुन खुश हो जाएगा दिल

इस हवेली की सबसे खास बात यह है कि यहां रहने वाले लोग अब गौरैयों के साथ तालमेल बनाकर रहते हैं. घर में चिड़ियों की आवाजाही को परेशानी नहीं माना जाता, बल्कि परिवार इसे खुशी का हिस्सा मानता है. सुबह होते ही हजारों गौरैयों की चहचहाहट से पूरा घर भर जाता है. दिनभर ये चिड़ियां यहां उड़ती रहती हैं और शाम होते ही अपने घोंसलों में लौट जाती हैं. परिवार का कहना है कि शुरुआत में यह थोड़ा अलग अनुभव था, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई. अब ये गौरैया उनके घर का हिस्सा बन चुकी हैं.