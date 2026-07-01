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गौरैयों के लिए बना दी पूरी हवेली! आज इस घर में रहते हैं 2000 से ज्यादा पक्षी, चहचहाहट सुन खुश हो जाएगा दिल

कभी घरों की छतों और आंगनों में चहचहाने वाली गौरैया आज तेजी से गायब होती जा रही है. लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक परिवार ने ऐसा काम किया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. इस परिवार ने अपनी पूरी हवेली को गौरैयों के लिए तैयार कर दिया है. आज इस घर में 2000 से ज्यादा गौरैया रहती हैं और सुबह-शाम इनकी आवाज से पूरा माहौल गूंज उठता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:27 PM IST
गौरैयों के लिए बना दी पूरी हवेली! आज इस घर में रहते हैं 2000 से ज्यादा पक्षी, चहचहाहट सुन खुश हो जाएगा दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@anujramatriSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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