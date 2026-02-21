न डांस, न कॉमेडी, बस चम्मच से दीवार पर मार रहे हैं खरोंच और बन रहे हैं रातों-रात स्टार! खुद देखें Video

Trending Photos
Viral Spoon Challenge: सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि कंटेंट ही सब कुछ है, लेकिन हर बार हाई-क्वालिटी प्रोडक्शन ही हिट हो, यह जरूरी नहीं. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक बेहद साधारण मगर हैरान करने वाला ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग ‘वायरल स्पून चैलेंज’ नाम दे रहे हैं. इसमें न महंगी एडिटिंग है, न खास लोकेशन सिर्फ एक चम्मच और दीवार.
कैसे काम करता है चैलेंज?
इस ट्रेंड का कॉन्सेप्ट सीधा है. क्रिएटर कैमरे के सामने दीवार पर चम्मच से एक खरोंच लगाता है और घोषणा करता है कि उसके जितने फॉलोअर होंगे, वह उतनी ही बार दीवार पर स्क्रैच करेगा. वीडियो की शुरुआत अक्सर ‘डे वन’ से होती है. अगर पहले दिन एक फॉलोअर है, तो एक खरोंच. अगले दिन दो फॉलोअर हो जाएं तो दो खरोंच. यह सिलसिला रोजाना जारी रहता है और दीवार पर निशान बढ़ते जाते हैं.
यह भी पढ़ें: लेबर पेन बर्दाश्त से हुआ बाहर तो गर्भवती महिला ने खुद ही ब्लेड से फाड़ लिया पेट! बच्चा सहित अंतड़िया भी बाहर
लोग क्यों देख रहे हैं?
हैरानी की बात यह है कि इस बेहद साधारण आइडिया को लाखों-करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं. कई क्रिएटर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “फॉलो मत करना, नहीं तो दीवार टूट जाएगी” या “मम्मी डांटेंगी.” यही हल्का-फुल्का अंदाज दर्शकों को जोड़े रखता है. फॉलोअर बढ़ने के साथ-साथ दीवार पर खरोंचों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे लोगों को अगले दिन का अपडेट देखने की उत्सुकता बनी रहती है.
यह भी पढ़ें: हिप्पो के पेट में था मेरा आधा शरीर और वह हाथ चबा रहा था... मौत के मुंह से लौटे शख्स की रोंगटे खड़ी करने वाली आपबीती
क्या सिर्फ दीवार तक सीमित?
यह ट्रेंड अब दीवार तक सीमित नहीं रहा. कुछ वीडियो में क्रिएटर ‘नदी खाली करने’ या नीले ड्रम से पानी निकालने जैसे अनोखे दावे करते नजर आते हैं. वे कहते हैं कि जितने फॉलोअर बढ़ेंगे, उतने चम्मच पानी नदी से बाहर निकालेंगे. यह अतिशयोक्ति ही वीडियो को और दिलचस्प बना देती है. इन वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. न चेहरा दिखाने की जरूरत, न स्क्रिप्टेड एक्टिंग, न भारी-भरकम एडिटिंग. सिर्फ रोजाना की गिनती और एक दोहराया जाने वाला एक्शन. सोशल मीडिया की दुनिया में जहां बड़े प्रोडक्शन और ट्रेंडिंग गानों की भरमार है, वहां इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी हिट हो सकता है यह अपने आप में चौंकाने वाला है.