न डांस, न कॉमेडी, बस चम्मच से दीवार पर मार रहे हैं खरोंच और बन रहे हैं रातों-रात स्टार! खुद देखें Video

इंस्टाग्राम पर ‘Viral Spoon Challenge’ नाम का अजीब ट्रेंड तेजी से वायरल रहा है, जिसमें क्रिएटर अपने हर नए फॉलोअर पर दीवार को चम्मच से खरोंचते या ड्रम से पानी निकालते हैं. साधारण आइडिया वाले इन वीडियो को लाखों-करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 21, 2026, 01:11 PM IST
Viral Spoon Challenge: सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि कंटेंट ही सब कुछ है, लेकिन हर बार हाई-क्वालिटी प्रोडक्शन ही हिट हो, यह जरूरी नहीं. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक बेहद साधारण मगर हैरान करने वाला ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग ‘वायरल स्पून चैलेंज’ नाम दे रहे हैं. इसमें न महंगी एडिटिंग है, न खास लोकेशन सिर्फ एक चम्मच और दीवार.

कैसे काम करता है चैलेंज?

इस ट्रेंड का कॉन्सेप्ट सीधा है. क्रिएटर कैमरे के सामने दीवार पर चम्मच से एक खरोंच लगाता है और घोषणा करता है कि उसके जितने फॉलोअर होंगे, वह उतनी ही बार दीवार पर स्क्रैच करेगा. वीडियो की शुरुआत अक्सर ‘डे वन’ से होती है. अगर पहले दिन एक फॉलोअर है, तो एक खरोंच. अगले दिन दो फॉलोअर हो जाएं तो दो खरोंच. यह सिलसिला रोजाना जारी रहता है और दीवार पर निशान बढ़ते जाते हैं.

A post shared by @trade_like_mayank

 

लोग क्यों देख रहे हैं?

हैरानी की बात यह है कि इस बेहद साधारण आइडिया को लाखों-करोड़ों व्यूज मिल रहे हैं. कई क्रिएटर मजाकिया अंदाज में कहते हैं, “फॉलो मत करना, नहीं तो दीवार टूट जाएगी” या “मम्मी डांटेंगी.” यही हल्का-फुल्का अंदाज दर्शकों को जोड़े रखता है. फॉलोअर बढ़ने के साथ-साथ दीवार पर खरोंचों की संख्या भी बढ़ती है, जिससे लोगों को अगले दिन का अपडेट देखने की उत्सुकता बनी रहती है.

 

 

क्या सिर्फ दीवार तक सीमित?

यह ट्रेंड अब दीवार तक सीमित नहीं रहा. कुछ वीडियो में क्रिएटर ‘नदी खाली करने’ या नीले ड्रम से पानी निकालने जैसे अनोखे दावे करते नजर आते हैं. वे कहते हैं कि जितने फॉलोअर बढ़ेंगे, उतने चम्मच पानी नदी से बाहर निकालेंगे. यह अतिशयोक्ति ही वीडियो को और दिलचस्प बना देती है. इन वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी है. न चेहरा दिखाने की जरूरत, न स्क्रिप्टेड एक्टिंग, न भारी-भरकम एडिटिंग. सिर्फ रोजाना की गिनती और एक दोहराया जाने वाला एक्शन. सोशल मीडिया की दुनिया में जहां बड़े प्रोडक्शन और ट्रेंडिंग गानों की भरमार है, वहां इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी हिट हो सकता है यह अपने आप में चौंकाने वाला है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

Viral Spoon Challenge

Trending news

