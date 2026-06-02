Advertisement
trendingNow13235456
Hindi Newsजरा हटकेटैटू है और ड्रिंक करती है... 40 साल के दूल्हे ने रिजेक्ट की लड़की, सोशल मीडिया पर छिड़ गया भयंकर युद्ध!

टैटू है और ड्रिंक करती है... 40 साल के दूल्हे ने रिजेक्ट की लड़की, सोशल मीडिया पर छिड़ गया भयंकर युद्ध!

एक 40 साल के शख्स ने शादी के लिए लड़की को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके शरीर पर टैटू था और वह ड्रिंक करती थी. एक डेटिंग कोच द्वारा शेयर की गई इस कहानी पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैटू है और ड्रिंक करती है... 40 साल के दूल्हे ने रिजेक्ट की लड़की, सोशल मीडिया पर छिड़ गया भयंकर युद्ध!

Marriage Rejection Story: आज के मॉडर्न जमाने में भी जब बात शादी-ब्याह की आती है, तो लोगों की सोच अक्सर पुरानी रुढ़ियों में सिमट जाती है. सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है. एक डेटिंग कोच ने सोशल मीडिया पर एक 40 साल के शख्स की कहानी शेयर की है, जिसने एक लड़की से सिर्फ इसलिए शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसके शरीर पर एक टैटू था और वह कभी-कभार ड्रिंक करती थी. इस रिजेक्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या आज भी पार्टनर चुनते वक्त लोग बाहरी रंग-रूप और लाइफस्टाइल को जज करते हैं.

डेटिंग कोच ने खोला बड़ा राज

इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रिलेशनशिप और डेटिंग कोच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर की. कोच ने बताया कि उनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल एक 40 साल का शख्स शादी के लिए लड़की तलाश रहा था. उसे एक लड़की पसंद भी आई जो पढ़ी-लिखी और अपने करियर में सेटल थी. लेकिन जैसे ही उस शख्स को पता चला कि लड़की ने अपनी बॉडी पर एक टैटू बनवाया हुआ है और वह सोशल गैदरिंग्स में ड्रिंक भी करती है, उसने तुरंत इस रिश्ते को ठुकरा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

AIIMS डॉक्टर ने बताई मेडिकल लाइफ की कड़वी सच्चाई, 9 सालों में जो खोया उसे जानकर दंग

40 साल के दूल्हे की अजीब दलील

शख्स का मानना था कि जो लड़कियां टैटू बनवाती हैं या शराब पीती हैं, वे 'पारंपरिक बहु' या 'घरेलू पत्नी' बनने के लायक नहीं होतीं. उसकी इस दलील ने डेटिंग कोच को भी हैरान कर दिया. 40 साल की उम्र होने के बावजूद उस शख्स की इस सोच ने सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. लोगों का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी लोग मैच्योरिटी देखने के बजाय पार्टनर को उसकी हॉबीज और पर्सनल चॉइस से जज कर रहे हैं.

 

 

सोशल मीडिया पर आमने-सामने आए लोग

जैसे ही यह स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हुई, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लड़कियों और कई मॉडर्न सोच वाले लड़कों ने इस शख्स को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, "40 साल की उम्र में भी भाई को सपनों की अप्सरा चाहिए, वो भी अपनी शर्तों पर." वहीं एक दूसरी यूजर ने लिखा, "अच्छा हुआ लड़की की जान बच गई, ऐसी संकीर्ण सोच वाले इंसान के साथ कोई खुश नहीं रह सकता."

करोड़ों का केला गायब! म्यूजियम से चोरी हुई दुनिया की सबसे अजीबोगरीब आर्टवर्क

सोशल मीडिया पर इस शख्स को सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं थी. कुछ पारंपरिक सोच रखने वाले यूजर्स ने लिखा कि हर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है. अगर उस शख्स को ड्रिंक करने वाली या टैटू वाली लड़की नहीं पसंद, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. शादी जैसे बड़े फैसले में अपनी पसंद-नापसंद को सामने रखना कोई गुनाह नहीं है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

tattoomarriageviraltrendingWedding

Trending news

कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
bjp meeting in delhi
लोकसभा इलेक्शन से सबक, नई टीम का इरादा! UP को लेकर दिल्ली में क्या मंथन कर रही BJP?
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
Latest West Bengal News
सत्ता गई, ममता के हाथ से पार्टी भी जाएगी? बंगाल में 'महाराष्ट्र मॉडल' की चर्चा तेज
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
west bengal news in hindi
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
west bengal news in hindi
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
West Bengal
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
jammu kashmir news
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
DNA
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा