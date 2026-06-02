टैटू है और ड्रिंक करती है... 40 साल के दूल्हे ने रिजेक्ट की लड़की, सोशल मीडिया पर छिड़ गया भयंकर युद्ध!

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Marriage Rejection Story: आज के मॉडर्न जमाने में भी जब बात शादी-ब्याह की आती है, तो लोगों की सोच अक्सर पुरानी रुढ़ियों में सिमट जाती है. सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही मामला खूब सुर्खियां बटोर रहा है. एक डेटिंग कोच ने सोशल मीडिया पर एक 40 साल के शख्स की कहानी शेयर की है, जिसने एक लड़की से सिर्फ इसलिए शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसके शरीर पर एक टैटू था और वह कभी-कभार ड्रिंक करती थी. इस रिजेक्शन के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या आज भी पार्टनर चुनते वक्त लोग बाहरी रंग-रूप और लाइफस्टाइल को जज करते हैं.
डेटिंग कोच ने खोला बड़ा राज
इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रिलेशनशिप और डेटिंग कोच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर की. कोच ने बताया कि उनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल एक 40 साल का शख्स शादी के लिए लड़की तलाश रहा था. उसे एक लड़की पसंद भी आई जो पढ़ी-लिखी और अपने करियर में सेटल थी. लेकिन जैसे ही उस शख्स को पता चला कि लड़की ने अपनी बॉडी पर एक टैटू बनवाया हुआ है और वह सोशल गैदरिंग्स में ड्रिंक भी करती है, उसने तुरंत इस रिश्ते को ठुकरा दिया.
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40 साल के दूल्हे की अजीब दलील
शख्स का मानना था कि जो लड़कियां टैटू बनवाती हैं या शराब पीती हैं, वे 'पारंपरिक बहु' या 'घरेलू पत्नी' बनने के लायक नहीं होतीं. उसकी इस दलील ने डेटिंग कोच को भी हैरान कर दिया. 40 साल की उम्र होने के बावजूद उस शख्स की इस सोच ने सोशल मीडिया पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. लोगों का कहना है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी लोग मैच्योरिटी देखने के बजाय पार्टनर को उसकी हॉबीज और पर्सनल चॉइस से जज कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर आमने-सामने आए लोग
जैसे ही यह स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हुई, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लड़कियों और कई मॉडर्न सोच वाले लड़कों ने इस शख्स को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, "40 साल की उम्र में भी भाई को सपनों की अप्सरा चाहिए, वो भी अपनी शर्तों पर." वहीं एक दूसरी यूजर ने लिखा, "अच्छा हुआ लड़की की जान बच गई, ऐसी संकीर्ण सोच वाले इंसान के साथ कोई खुश नहीं रह सकता."
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सोशल मीडिया पर इस शख्स को सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं थी. कुछ पारंपरिक सोच रखने वाले यूजर्स ने लिखा कि हर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है. अगर उस शख्स को ड्रिंक करने वाली या टैटू वाली लड़की नहीं पसंद, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. शादी जैसे बड़े फैसले में अपनी पसंद-नापसंद को सामने रखना कोई गुनाह नहीं है.
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