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Hindi Newsजरा हटकेडूब रही थी महिला, आखिरी वक्त पर याद आई Reel; वृंदावन नाव हादसे में ऐसे बची जान, कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

डूब रही थी महिला, आखिरी वक्त पर याद आई Reel; वृंदावन नाव हादसे में ऐसे बची जान, कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

Vrindavan Boat Accident: वृंदावन नाव हादसे में 15 लोगों की मौत हुई, लेकिन एक बुजुर्ग महिला चमत्कारिक रूप से बच गईं. उन्हें तैरना नहीं आता था, फिर भी एक इंस्टाग्राम Reel में सीखे टिप्स अपनाकर उन्होंने खुद को संभाला. यह घटना बताती है कि सही जानकारी मुश्किल वक्त में जान बचा सकती है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:39 PM IST
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डूब रही थी महिला, आखिरी वक्त पर याद आई Reel; वृंदावन नाव हादसे में ऐसे बची जान, कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

वृंदावन की पावन भूमि पर हाल ही में हुआ नाव हादसा बेहद दुखद रहा, जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया. इस त्रासदी में जहां कई परिवारों के चिराग बुझ गए, वहीं मौत के साये के बीच से एक ऐसी कहानी निकलकर आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है. एक बुजुर्ग महिला, जिसे तैरना तक नहीं आता था, उसने मौत को मात दे दी. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंस्टाग्राम रील को हम केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, वह किसी की जान भी बचा सकती है? इस महिला के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप 'यमुना' की लहरों के बीच रक्षक बन गई. आइए जानते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली इस चमत्कारिक कहानी के पीछे का पूरा सच.

कैसे हुआ नाव हादसा?

वृंदावन में यह हादसा उस समय हुआ जब एक नाव में कई लोग सवार होकर नदी पार कर रहे थे. अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. हादसा इतना तेज और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. देखते ही देखते लोग पानी में गिर गए और अफरा-तफरी मच गई. कई लोग तैरना नहीं जानते थे, जिससे हालात और गंभीर हो गए. इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे.

 Reel ने कैसे बचाई महिला की जान?

हादसे में बची बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए शुरुआत में वह घबरा गई थीं. लेकिन तभी उन्हें एक इंस्टाग्राम Reel याद आई, जिसमें डूबने से बचने के तरीके बताए गए थे. महिला ने बताया कि Reel में कहा गया था कि घबराना नहीं चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए और सांस को नियंत्रित करना चाहिए. साथ ही शरीर को सीधा रखते हुए पैरों को धीरे-धीरे चलाते रहना चाहिए. महिला ने ठीक वैसे ही किया और खुद को पानी की सतह पर बनाए रखा, जिससे उनकी जान बच गई.

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 क्या सोशल मीडिया सच में मददगार हो सकता है?

यह घटना इस बात का उदाहरण बन गई है कि सही जानकारी कभी भी काम आ सकती है. सोशल मीडिया पर जहां कई बार गलत जानकारी फैलती है, वहीं कुछ कंटेंट बेहद उपयोगी भी साबित होता है. इस मामले में एक छोटी सी Reel ने एक महिला को सही समय पर सही तरीका याद दिलाया. विशेषज्ञों का मानना है कि बेसिक सेफ्टी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही छोटी-छोटी बातें बड़ी मदद कर सकती हैं. यह घटना लोगों को जागरूक होने का भी संदेश देती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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