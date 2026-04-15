डूब रही थी महिला, आखिरी वक्त पर याद आई Reel; वृंदावन नाव हादसे में ऐसे बची जान, कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे

वृंदावन की पावन भूमि पर हाल ही में हुआ नाव हादसा बेहद दुखद रहा, जिसने पूरे देश को गमगीन कर दिया. इस त्रासदी में जहां कई परिवारों के चिराग बुझ गए, वहीं मौत के साये के बीच से एक ऐसी कहानी निकलकर आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है. एक बुजुर्ग महिला, जिसे तैरना तक नहीं आता था, उसने मौत को मात दे दी. क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंस्टाग्राम रील को हम केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, वह किसी की जान भी बचा सकती है? इस महिला के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप 'यमुना' की लहरों के बीच रक्षक बन गई. आइए जानते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली इस चमत्कारिक कहानी के पीछे का पूरा सच.

कैसे हुआ नाव हादसा?

वृंदावन में यह हादसा उस समय हुआ जब एक नाव में कई लोग सवार होकर नदी पार कर रहे थे. अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. हादसा इतना तेज और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. देखते ही देखते लोग पानी में गिर गए और अफरा-तफरी मच गई. कई लोग तैरना नहीं जानते थे, जिससे हालात और गंभीर हो गए. इस दर्दनाक घटना में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग किसी तरह खुद को बचाने में सफल रहे.

Reel ने कैसे बचाई महिला की जान?

हादसे में बची बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए शुरुआत में वह घबरा गई थीं. लेकिन तभी उन्हें एक इंस्टाग्राम Reel याद आई, जिसमें डूबने से बचने के तरीके बताए गए थे. महिला ने बताया कि Reel में कहा गया था कि घबराना नहीं चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए और सांस को नियंत्रित करना चाहिए. साथ ही शरीर को सीधा रखते हुए पैरों को धीरे-धीरे चलाते रहना चाहिए. महिला ने ठीक वैसे ही किया और खुद को पानी की सतह पर बनाए रखा, जिससे उनकी जान बच गई.

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Finally, something positive came out of reels in India. In the recent Vrindavan boat tragedy where 15 people lost there lives an elderly woman survived because she remembered a reel on what to do if you can’t swim while drowning. It helped her stay afloat until she was rescued. pic.twitter.com/UGDhvjTfxz — Nikhil saini (@iNikhilsaini) April 15, 2026

क्या सोशल मीडिया सच में मददगार हो सकता है?

यह घटना इस बात का उदाहरण बन गई है कि सही जानकारी कभी भी काम आ सकती है. सोशल मीडिया पर जहां कई बार गलत जानकारी फैलती है, वहीं कुछ कंटेंट बेहद उपयोगी भी साबित होता है. इस मामले में एक छोटी सी Reel ने एक महिला को सही समय पर सही तरीका याद दिलाया. विशेषज्ञों का मानना है कि बेसिक सेफ्टी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में यही छोटी-छोटी बातें बड़ी मदद कर सकती हैं. यह घटना लोगों को जागरूक होने का भी संदेश देती है.