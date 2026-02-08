Advertisement
बांस के डंडे पर लटका सपनों का बोझ! देखें किस सिचुएशन में तैयार हो रहा देश का भविष्य?

बांस के डंडे पर लटका सपनों का बोझ! देखें किस सिचुएशन में तैयार हो रहा देश का भविष्य?

School Kids Viral Story: इन दिनों सोशल मीडिया पर स्कूल के बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे सपनों के बोझ तले दबते नजर आ रहे हैं. वहीं दूसरी ओर ये वीडियो काफी मजेदार भी है. हर कोई इसे अपने नजरिए से देख रहा है. चलिए देखते हैं स्कूल के बच्चे भारी बैग से थकने के बाद क्या करते हैं?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 08, 2026, 10:16 PM IST
बांस के डंडे पर लटका सपनों का बोझ! देखें किस सिचुएशन में तैयार हो रहा देश का भविष्य?

School Kids Viral Story: इन दिनों इंटरनेट पर स्कूल के बच्चों की कहानी वायरल हो रही है. एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में दिखता है कि कैसे स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा पाना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है. बच्चे कंधे पर भारी बैग लटका कर मीलों पैदल स्कूल जाते हैं. इस दौरान जब उनके कंधे जवाब दे देते हैं तो वो बच्चे एक बांस के डंडे पर बैग लटका देते हैं और दोनों ओर से बांस पकड़कर चलते है. इससे कंधों का बोझ थोड़ा कम हो जाता है. वीडियो देखने में भले ही फनी और मजेदार लग रहा है, लेकिन ये भी एक मैसेज है कि कैसे एक बेहतर भविष्य के लिए बच्चे के कंधों पर कितना सपनों का बोझ है कि उन्हें बांस का सहारा लेना पड़ रहा है. हालांकि बच्चे मस्ती मजाक करते चलते दिखाई देते हैं. 

एक वीडियो में छिपे 2 भाव
ये वीडियो जितना मार्मिक है उतना ही फनी भी है. हर यूजर इस वीडियो को अपने नजरिए से देख रहा है. हम आपको दोनों नजरिए बता रहे हैं. एक नजरिया है बच्चे कैसे सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दूसरा नजरिया है इस वीडियो को देखकर अपने स्कूल के दिन याद करना. इस वीडियो को देखकर आपको भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे. कैसे स्कूल से आते समय हम मस्ती किया करते थे. चलिए देखते हैं ये वीडियो.

यह भी पढ़ें: छोटा मुंह बड़ी बात... इस बच्ची की बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप!

वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो में दिखता है कि एक पहाड़ी इलाके में स्कूल के बच्चे भारी बैग को एक बांस के डंडे में लटका कर ले जा रहे हैं. इसमें छोटी बच्चियां भी शामिल हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, किसी भी बच्चे को अपने सपनों का बोझ इस तरह नहीं उठाना चाहिए. ये स्कूली बच्चे सिर्फ शिक्षा के लिए और बेहतर भविष्य बनाने के लिए बांस की छड़ी पर भारी थैले संभालते हुए, हर दिन मीलों पैदल चलते हैं. उनका संघर्ष उस टूटी हुई व्यवस्था का रूप है जो आज भी भारत भर में अनगिनत युवा दिमागों को निराश कर रही है. फिर भी, उनका दृढ़ संकल्प किसी भी चीज से कहीं अधिक चमकता है. अब समय आ गया है कि हम उनके दर्द को समझें, उनके प्रयासों का सम्मान करें और उनकी राह आसान बनाने के लिए काम करें. क्योंकि शिक्षा उन्हें ऊपर उठाए, न कि उन पर बोझ डाले.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Up2Date India (@up2date.ind)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस खूबसूरत वीडियो को @up2date.ind नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

