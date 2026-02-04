मिस्र की सड़कों पर अनोखा नजारा, आवारा कुत्ते बने विदेशी महिला के बॉडीगार्ड! VIDEO ने जीता दिल

Viral Video: कई बार जानवर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं वो सिर्फ प्यार और भरोसे के भूखे होते हैं. हम जानवरों से डरते हैं और उनसे बचकर निकलना चाहते हैं. हमको लगता है जानवर है तो हमला ही करेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कई बार जानवर सिर्फ आपका साथ चाहते हैं. सोशल मीडिया पर महिला और सड़क के कुत्तों के बीच बने भरोसे का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जो एक एक कर महिला के साथ चलते चले गए. चलिए देर ना करते हुए ये खूबसूरत वीडियो देखते हैं.

महिला के साथ क्या हुआ?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार एक विदेशी महिला मिस्र की यात्रा पर है. यात्रा के दौरान महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी और यदि आप भी कुत्तों से डरते हैं या उनसे बचकर चलते हैं तो ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगी. महिला के साथ जो हुआ वो आपका दिल छू लेगा. जब महिला चल रही थी तो सड़क पर एक आवारा कुत्ता चुपचाप महिला के साथ चलने लगा. इसके कुछ देर बार धीरे धीरे एक कुत्ते से दो कुत्ते हुए और दो से तीन और तीन से ज्यादा. यूं ही लगातार कुत्ते जुड़ते गए और सभी महिला के साथ चलने लगे. इस दौरान कुत्तों को ट्रैफिक और भीड़ की कोई चिंता ही नहीं थी. शोर, ट्रैफिक और भीड़ को नजरअंदाज कर वे सिर्फ उसी महिला के साथ चलने लगे. यह नजारा इंसान और सड़क के जानवरों के बीच भरोसे और अपनापन की एक शांत कहानी बयां करता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रही हैं और बड़ी संख्या में लाइक और कमेंट कर रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है. एक यूजर ने लिखा, "Z+ सिक्योरिटी". दूसरे ने लिखा, "लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली." ये वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @businessshekels नाम के हैंडल से पोस्ट की गई है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.