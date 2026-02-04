Advertisement
trendingNow13097731
Hindi Newsजरा हटकेमिस्र की सड़कों पर अनोखा नजारा, आवारा कुत्ते बने विदेशी महिला के बॉडीगार्ड! VIDEO ने जीता दिल

मिस्र की सड़कों पर अनोखा नजारा, आवारा कुत्ते बने विदेशी महिला के बॉडीगार्ड! VIDEO ने जीता दिल

Foreign Woman Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती या लगाव के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो आपके दिल को छू जाएगा. वीडियो में देखें सड़क के जानवरों और इंसान के बीच भरोसे की शांत कहानी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिस्र की सड़कों पर अनोखा नजारा, आवारा कुत्ते बने विदेशी महिला के बॉडीगार्ड! VIDEO ने जीता दिल

Viral Video: कई बार जानवर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं वो सिर्फ प्यार और भरोसे के भूखे होते हैं. हम जानवरों से डरते हैं और उनसे बचकर निकलना चाहते हैं. हमको लगता है जानवर है तो हमला ही करेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कई बार जानवर सिर्फ आपका साथ चाहते हैं. सोशल मीडिया पर महिला और सड़क के कुत्तों के बीच बने भरोसे का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जो एक एक कर महिला के साथ चलते चले गए. चलिए देर ना करते हुए ये खूबसूरत वीडियो देखते हैं.

महिला के साथ क्या हुआ?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार एक विदेशी महिला मिस्र की यात्रा पर है. यात्रा के दौरान महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी और यदि आप भी कुत्तों से डरते हैं या उनसे बचकर चलते हैं तो ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगी. महिला के साथ जो हुआ वो आपका दिल छू लेगा. जब महिला चल रही थी तो सड़क पर एक आवारा कुत्ता चुपचाप महिला के साथ चलने लगा. इसके कुछ देर बार धीरे धीरे एक कुत्ते से दो कुत्ते हुए और दो से तीन और तीन से ज्यादा. यूं ही लगातार कुत्ते जुड़ते गए और सभी महिला के साथ चलने लगे. इस दौरान कुत्तों को ट्रैफिक और भीड़ की कोई चिंता ही नहीं थी. शोर, ट्रैफिक और भीड़ को नजरअंदाज कर वे सिर्फ उसी महिला के साथ चलने लगे. यह नजारा इंसान और सड़क के जानवरों के बीच भरोसे और अपनापन की एक शांत कहानी बयां करता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रही हैं और बड़ी संख्या में लाइक और कमेंट कर रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: PUC एक्सपायर है फाइन करो... पुलिस वाले से उसी की गाड़ी का फाइन कराने लगा ये शख्स और

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Motivation|Bussiness|Money|Info (@businessshekels)

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?
वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है. एक यूजर ने लिखा, "Z+ सिक्योरिटी". दूसरे ने लिखा, "लड़की की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली." ये वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर @businessshekels नाम के हैंडल से पोस्ट की गई है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Foreign WomanStreet dogs

Trending news

'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!