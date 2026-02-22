बिजली की रफ्तार से तैयार करता है फूड! हाथों की स्पीड देख ग्राहक भी हैरान; VIDEO देखें

Viral Video: अक्सर बाजारों में चाट पकौड़ी या फास्ट फूड्स के स्टॉल लगे मिल जाते हैं और दिन ढलते ही ये स्टॉल बाजार की रौनक में चार चांद लगा देते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि चाहे चाऊमीन वाले भैया हों या पानी-पुरी वाले अंकल, सबके हाथों में एक अजीब रफ्तार देखने को मिलती है. ये लोग अपने काम को करते-करते महारथ हासिल कर लेते हैं और बिजली की रफ्तार से फूड तैयार करते हैं. चाहे सब्जी काटने की स्पीड हो या मसाले छिड़कने का यूनिक तरीका. ये कोई एक दिन का कमाल नहीं होता है, बल्कि सालों की प्रैक्टिस होती है. वायरल लड़के के हाथों की स्पीड देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

स्पीड देख ग्राहक हैरान

वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहक भी इस शख्स की स्पीड देखकर हैरान है. ये लड़का पानी-पुरी और शायद टिक्की बेचता है. इस दौरान वो फूड तैयार कर रहा है और सब्जियों को बारीक काटकर गर्म तवे पर डाल रहा है. शख्स बारीक प्याज काट रहा है. प्याज काटने की रफ्तार देख यूजर्स हैरान हैं. ठेले के पास खड़ा ग्राहक भी हाथों की स्पीड देखकर दंग रह जाता है. जितनी देर में हम प्याज का छिलका उतारने की कोशिश करते हैं. तब तक ये शख्स काटकर तवे पर डाल चुका था. ऐसा नहीं है कि इस पर काम का दबाव है. वो आराम से पूरी मस्ती के साथ अपना काम कर रहा है और साथ में गाना भी गा रहा है. चौंकाने वाली बात ये है कि लड़का प्याज की तरफ देखता भी नहीं है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है जैसे सब्जी काटने की कोई मशीन लगा रखी हो. चलिए देखते हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @radhe_chhat_wale नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 2.5 मिलियन व्यूज और 67 हजार से ज्यादा लाइक पा चुका है. वीडियो देख यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं और फनी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाई दिल के टुकड़े हुए वैसे ही उंगली के भी ना टुकड़े हो जाएं, ध्यान रखना.'

