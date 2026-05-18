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Hindi Newsजरा हटकेस्टेप्स गायब, पर आंसर हाजिर! गणित की परीक्षा में छात्र ने लगाया ऐसा गजब का दिमाग, वायरल कॉपी देख चकरा गया टीचर का सिर

स्टेप्स गायब, पर आंसर हाजिर! गणित की परीक्षा में छात्र ने लगाया ऐसा गजब का दिमाग, वायरल कॉपी देख चकरा गया टीचर का सिर

Student Funny Maths Exam Copy Viral: इंस्टाग्राम पर गणित की एक परीक्षा कॉपी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक छात्र ने बिना किसी स्टेप के, बिल्कुल अलग दिशा में जाते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत जवाब लिखा है और अंत में सवाल का उत्तर दे दिया है. छात्र की इस अतरंगी 'क्रिएटिविटी' और भारी कॉन्फिडेंस को देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो रहे हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 18, 2026, 05:54 AM IST
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Image credit: instagram/@ nocturnal_bird_
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Student Funny Maths Exam Copy Viral: स्कूल के दिनों में परीक्षा का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती थी. कुछ छात्र पूरे साल पढ़ाई करते थे, तो कुछ ऐसे भी होते थे जो आखिरी रात किताब खोलकर उम्मीद करते थे कि जो पढ़ा है वही पेपर में आ जाए. लेकिन कई बार परीक्षा में ऐसे जवाब भी देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें पढ़कर टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक मैथ्स की आंसर शीट तेजी से वायरल हो रही है, जिसने इंटरनेट की जनता को खूब हंसाया है. इस वायरल आंसर शीट को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि बच्चे का आत्मविश्वास तो कमाल का है. भले ही जवाब सही हो या गलत, लेकिन जिस भरोसे के साथ उसने उत्तर लिखा है, वह हर किसी का ध्यान खींच रहा है.

सवाल कुछ और, जवाब पहुंच गया कहीं और

वायरल हो रही आंसर शीट में सबसे मजेदार बात यह है कि सवाल तो गणित का पूछा गया था, लेकिन जवाब देने का तरीका बिल्कुल अलग निकला. बच्चे ने ऐसा उत्तर लिखा कि देखने वाले कुछ पल के लिए खुद सोच में पड़ गए. कई लोगों का कहना है कि जवाब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छात्र ने सवाल हल करने से ज्यादा भरोसा अपनी किस्मत पर किया था. कहीं स्टेप्स अधूरे दिखे तो कहीं सीधे आखिर में उत्तर लिख दिया गया. लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि जवाब लिखने का अंदाज ऐसा था, मानो छात्र को अपने उत्तर पर पूरा भरोसा हो.

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कॉन्फिडेंस ऐसा कि लोग भी रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर वायरल होने के पीछे सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि बच्चे का आत्मविश्वास भी वजह बना हुआ है. इंटरनेट यूजर्स कह रहे हैं कि अगर जिंदगी में इतना भरोसा आ जाए तो आधी मुश्किलें वैसे ही खत्म हो जाएं. अक्सर परीक्षा में छात्र डर और घबराहट में गलती कर बैठते हैं, लेकिन इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि उसे ना तो नंबर की चिंता थी और ना ही टीचर की डांट का डर. लोग मजाक में लिख रहे हैं कि बेटा, सवाल गलत हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं.

सोशल मीडिया पर लोगों को याद आए स्कूल वाले दिन

यह वीडियो सामने आने के बाद कमेंट सेक्शन मजेदार प्रतिक्रियाओं से भर गया. कई लोगों ने कहा कि उन्हें अपने स्कूल के दिन याद आ गए. एक यूजर ने लिखा कि हमने भी बचपन में ऐसे ही कई कारनामे किए हैं. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि सर भी सोच रहे होंगे कि बच्चा मैथ्स कर रहा है या कोई नई खोज. एक और यूजर ने लिखा कि जवाब सही हो या गलत, लेकिन बच्चे का आत्मविश्वास 100 में 100 नंबर का है. कई लोगों ने अपने स्कूल के किस्से भी शेयर किए. कुछ ने बताया कि उन्होंने भी परीक्षा में जगह भरने के लिए कभी-कभी कुछ भी लिख दिया था.

बच्चों की सोच कभी-कभी कर देती है हैरान

बच्चों की दुनिया बड़ों से काफी अलग होती है. वे चीजों को अपने तरीके से देखते और समझते हैं. कई बार उनकी यही सोच लोगों को हंसा देती है तो कई बार हैरान भी कर देती है. हालांकि पढ़ाई में सही जवाब और सही तरीका जरूरी होता है, लेकिन ऐसे मजेदार पल सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आते हैं. यही वजह है कि यह वायरल आंसर शीट अब सिर्फ एक कॉपी का पन्ना नहीं रह गई, बल्कि इंटरनेट पर हंसी का बड़ा कारण बन चुकी है.

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था, जिसके बाद देखते ही देखते हजारों लोग इसे देखने लगे. वीडियो पर लगातार लाइक और कमेंट्स बढ़ रहे हैं. फिलहाल इस आंसर शीट ने एक बात तो साफ कर दी है कि गणित के सवाल भले मुश्किल हों, लेकिन बच्चों की कल्पना और उनका आत्मविश्वास किसी भी सवाल से बड़ा हो सकता है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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