'मैं टीचर हूं फिर भी...' प्री नर्सरी में ही फेल हो गया लाडला, मां ने मजेदार अंदाज में खाई मिठाई

Viral Video: स्कूल में पास फेल होना तो चलता रहता है. कोई बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाए तो मातापिता मिठाई बांटकर मुंह मीठा कराते हैं. लेकिन इस मां ने अपने बेटे के फेल होने पर मिठाई मंगवाई है. इस मोमेंट में मजे की बात ये है कि बेटा किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं, बल्कि प्री नर्सरी में ही फेल हो गया. इतना ही नहीं मां ने हंसते हुए बताया कि वो खुद एक टीजर है. स्कूल में कदम रखते ही फेल हुए बेटे के लिए मां ने ये मजेदार वीडियो बनाया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

वायरल हो रहे मजेदार वीडियो में महिला हंसते हुए बताती है कि आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है और हम मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि वो फेल हो गया. इसके बाद महिला खुश होकर बताती है कि मेरे बेटे का पहली बार रिजल्ट आया और वो पहली बार में ही फेल हो गया. महिला ने कहा, "मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और मेरा बेटा फेल हो गया." इस दौरान बेटा भी खुश नजर आता है. स्कूल पहुंचते ही फेल होने पर मिठाई खाती मां का ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @poojaadityabhattiwal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, अभी तक 48 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

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क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहन मेरा बेटा भी प्री नर्सरी में फेल हो गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "नर्सरी में कौन फेल होता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.