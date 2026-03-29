Advertisement
trendingNow13158201
Hindi Newsजरा हटकेमैं टीचर हूं फिर भी... प्री नर्सरी में ही फेल हो गया लाडला, मां ने मजेदार अंदाज में खाई मिठाई

'मैं टीचर हूं फिर भी...' प्री नर्सरी में ही फेल हो गया लाडला, मां ने मजेदार अंदाज में खाई मिठाई

Pre-Nursery Result Viral Video: वायरल वीडियो में एक महिला बताती है कि वो खुद टीचर है और उसका बेटा 'प्री नर्सरी' में ही फेल हो गया. पहली बार रिजल्ट आया और पहली बार में ही फेल हो गया. बेटे के फेल होने की खुशी में मां मिठाई खा रही है. चलिए पहले ये मजेदार वीडियो देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटे के फेल होने पर मिठाई खाती मां. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @poojaadityabhattiwal
बेटे के फेल होने पर मिठाई खाती मां. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @poojaadityabhattiwal

Viral Video: स्कूल में पास फेल होना तो चलता रहता है. कोई बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाए तो मातापिता मिठाई बांटकर मुंह मीठा कराते हैं. लेकिन इस मां ने अपने बेटे के फेल होने पर मिठाई मंगवाई है. इस मोमेंट में मजे की बात ये है कि बेटा किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं, बल्कि प्री नर्सरी में ही फेल हो गया. इतना ही नहीं मां ने हंसते हुए बताया कि वो खुद एक टीजर है. स्कूल में कदम रखते ही फेल हुए बेटे के लिए मां ने ये मजेदार वीडियो बनाया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

वायरल हो रहे मजेदार वीडियो में महिला हंसते हुए बताती है कि आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया है और हम मिठाई खा रहे हैं, क्योंकि वो फेल हो गया. इसके बाद महिला खुश होकर बताती है कि मेरे बेटे का पहली बार रिजल्ट आया और वो पहली बार में ही फेल हो गया. महिला ने कहा, "मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और मेरा बेटा फेल हो गया." इस दौरान बेटा भी खुश नजर आता है. स्कूल पहुंचते ही फेल होने पर मिठाई खाती मां का ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pooja_ke_vlogs (@poojaadityabhattiwal)

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @poojaadityabhattiwal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं, अभी तक 48 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें: चूहेदानी में फंसा 'लाड साहब'! डरने के बजाय मोबाइल पर देख रहा 'ओ माय फ्रेंड गणेशा', वायरल हुआ नन्हे चूहे का वीडियो

 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहन मेरा बेटा भी प्री नर्सरी में फेल हो गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "नर्सरी में कौन फेल होता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

pre nurseryteacher motherviral

Trending news

90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
Haryana news
90% मंडियों में खरीद ठप, 1.2 लाख क्विंटल आवक के बावजूद 5% भी खरीद नहीं: अनुराग ढांडा
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
West Bengal elections 2026
बंगाल में कांग्रेस की सूची जारी, ममता के खिलाफ उतारा ये कैंडिडेट; अधीर रंजन को मौका
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
National News
फ्लाइट में बैठे शख्स की खुराफात, लैंडिंग से पहले खोलने लगा इमरजेंसी गेट
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
Punjab news in hindi
नशा विरोधी अभियान में फरीदकोट पंजाब के शीर्ष जिलों में शामिल, अपराध में 37% गिरावट
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
Telangana News in Hindi
पेट दर्द होने पर टेस्ट कराने पहुंची नाबालिग, बता दिया 'प्रेग्नेंट', मच गया हंगामा
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
Durga idol
मां दुर्गा की मूर्ति देखते ही बेहोश हुई रानी तो राजा ने हमेशा के लिए बदल दी परंपरा
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
israel iran war
जमाखोरी के खिलाफ ZEE की बड़ी स्ट्राइक, पान की दुकानों पर बोतलों में मिल रहा था तेल
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
Keralam Assembly Election 2026
'इनको डर है BJP सत्ता में आई तो...', केरलम में गरजे PM मोदी
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
Gujarat News in Hindi
सूरत में मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA
Jammu-kashmir
नौशरा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, अंग्रेजी-उर्दू में लिखा था PIA