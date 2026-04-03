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Hindi Newsजरा हटके11 हजार कम नहीं होते, लेट आने पर कटी टीचर की सैलरी, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

'11 हजार कम नहीं होते', लेट आने पर कटी टीचर की सैलरी, सोशल मीडिया पर छलका दर्द

Viral Video: एक महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो बना बताया कि फरवरी की सैलरी 11000 रुपये कट कर आई है. जब महिला ने सैलरी कटने का कारण बताया तो कुछ लोगों नें महिला को ही सलाह दे डाली. अब ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:57 AM IST
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वीडियो बनाकर अपना दर्द सुनाती महिला. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @lifeofswa
वीडियो बनाकर अपना दर्द सुनाती महिला. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @lifeofswa

Viral Video: कॉर्पोरेट कंपनियों में समय की पाबंदी रहती है. एक-एक मिनट कीमती होता है. इन दिनों एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. जिसमें वो बता रही है कि दफ्तर लेट जाने के कारण उसकी फरवरी की सैलरी से 11 हजार रुपये काट लिए गए हैं. महिला ने वीडियो बना अपना दर्द बयां किया है, लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं मिल पाई. सहानुभूति मिलने की बजाय उसे आलोचना का सामना करना पड़ा. चलिए जानते हैं महिला ने क्या बताया.

महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपना दर्द बयां किया है. महिला कहना है कि उसने देरी से आने को लेकर अपने सीनियर्स और मैनेजमेंट से बात की थी फिर भी उसकी सैलरी काट ली गई. महिला का कहना है कि 11 हजार रुपये कम नहीं होते हैं, सैलरी कटना बहुत बड़ा झटका था. महिला कहजी है कि जो लोग अपनी मंथली सैलरी पर निर्भर हैं उसको बहुत फर्क पड़ेगा. 

क्यों जाती है लेट?

महिला ने बतााय कि सभी टीचर स्कूल के पास रहते हैं और वो सभी अपने वाहन से आते हैं. सिर्फ वही अकेली है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ​निर्भर है. इसलिए उसे रोज दफ्तर पहुंचने में देरी हो जाती है. महिला को लगा कि लोग उसकी परेशानी को समझेंगे और उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन लोगों ने वीडियो देख महिला को ही खरी-खोटी सुना दी. किसी ने सही समय पर जाने की सलाह दी तो किसी ने हर समय रोते रहने वाली महिला बताया.

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वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @lifeofswa नाम के हैंडल पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 33 हजार से ज्यादा लाइक हैं. इसके अलावा सेकड़ों लोगों ने कमेंट भी किए हैं. 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में एक्ट्रेस के साथ 'गंदी हरकत'! पीछे बैठे शख्स ने पार की सारी हदें, वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द

 

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने ही सच में सहानुभूति जताई है, ज्यादातर यूजर्स महिला से ही नाराज नजर आए. एक यूजर ने लिखा, "हर समय रोती रहती है, तुम्हे हर स्कूल से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम तुम्हारे में है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सही हुआ, अब टाइम पर आजो."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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