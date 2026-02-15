Jangal Ka Video: पहले दौड़ाया फिर ऐसे दिया चकमा, हिरण ने निकाली टाइगर की हेकड़ी

Tiger Ka Video: यूं तो हमेशा जंगल से खूंखार जानवरों के वीडियो आते रहते हैं और आपने टाइगर के कई वीडियो देखे होंगे जिसमें पहले वो घात लगाकर शिकार की तलाश में बैठते हैं और फिर शिकार का काम तमाम कर देते हैं. लेकिन कभी कभी ये दांव काम नहीं आता है. इस बार जंगल से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये गंगा उल्टी कैसे बह गई. जिस टाइगर को देखकर जंगल के बाकी छोटे जानवरों के गले सूख जाते हैं. आज वहीं खूंखार टाइगर एक हिरण से चकमा खा गया. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

हिरण ने ऐसे बदली दिशा?

"जाको राखे साइयां, मार सके न कोय" संत कबीर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध दोहा है. इस बार जंगल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. अब आप इसे शिकारी की भूल कहें या हिरण की चालाकी. जो भी हो, लेकिन आज हिरण ने टाइगर को पानी पिला दिया. पहले दौड़ाया फिर चकमा देकर निकल गया. वीडियो में दिखता है कि टाइगर बिजली की रफ्तार से हिरण के पीछे दौड़ रहा है. स्पीड के मामले में हिरण टाइगर का मुकाबला तो नहीं कर सकता था. ऐसे में वो बार बार फुर्ती से दिशा बदल रहा था और यही उसकी ताकत साबित हुई. देखने में लगता है कि हिरण का ये आखिरी दिन है, लेकिन हिरण ने भी आखिर तक हार नहीं मानी और टाइगर को चकमा देकर भाग निकला. ऐसे में टाइगर सिर्फ हाथ मलता रह गया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karinodaniel नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "दिशा स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भोजन बनाम जिंदगी और आखिर में जिंदगी जीत गई."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.