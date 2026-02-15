Advertisement
trendingNow13110863
Hindi Newsजरा हटकेJangal Ka Video: पहले दौड़ाया फिर ऐसे दिया चकमा, हिरण ने निकाली टाइगर की हेकड़ी

Jangal Ka Video: पहले दौड़ाया फिर ऐसे दिया चकमा, हिरण ने निकाली टाइगर की हेकड़ी

Tiger Hiran Ka Shikar Video: यूं तो सोशल मीडिया पर खूंखार जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. टाइगर जैसे शिकारी से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कई बार जंगल से ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें शिकारी हाथ मलता रह जाता है और नन्हा सा शिकार चकमा दे जाता है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jangal Ka Video: पहले दौड़ाया फिर ऐसे दिया चकमा, हिरण ने निकाली टाइगर की हेकड़ी

Tiger Ka Video: यूं तो हमेशा जंगल से खूंखार जानवरों के वीडियो आते रहते हैं और आपने टाइगर के कई वीडियो देखे होंगे जिसमें पहले वो घात लगाकर शिकार की तलाश में बैठते हैं और फिर शिकार का काम तमाम कर देते हैं. लेकिन कभी कभी ये दांव काम नहीं आता है. इस बार जंगल से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये गंगा उल्टी कैसे बह गई. जिस टाइगर को देखकर जंगल के बाकी छोटे जानवरों के गले सूख जाते हैं. आज वहीं खूंखार टाइगर एक हिरण से चकमा खा गया. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

हिरण ने ऐसे बदली दिशा?
"जाको राखे साइयां, मार सके न कोय" संत कबीर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध दोहा है. इस बार जंगल में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. अब आप इसे शिकारी की भूल कहें या हिरण की चालाकी. जो भी हो, लेकिन आज हिरण ने टाइगर को पानी पिला दिया. पहले दौड़ाया फिर चकमा देकर निकल गया. वीडियो में दिखता है कि टाइगर बिजली की रफ्तार से हिरण के पीछे दौड़ रहा है. स्पीड के मामले में हिरण टाइगर का मुकाबला तो नहीं कर सकता था. ऐसे में वो बार बार फुर्ती से दिशा बदल रहा था और यही उसकी ताकत साबित हुई. देखने में लगता है कि हिरण का ये आखिरी दिन है, लेकिन हिरण ने भी आखिर तक हार नहीं मानी और टाइगर को चकमा देकर भाग निकला. ऐसे में टाइगर सिर्फ हाथ मलता रह गया. वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बड़ी संख्या में यूजर्स रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कैमरे में कैद जानी दुश्मन, जान बचाने के लिए कांटे वाले तारों पर चढ़ा कोबरा, नेवले ने दिखाया असली रूप

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @karinodaniel नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "दिशा स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है." दूसरे यूजर ने लिखा, "भोजन बनाम जिंदगी और आखिर में जिंदगी जीत गई." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

tigerwildlifeviral video

Trending news

अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
West bengal elections
बंगाल में रथ यात्रा, PM मोदी की धुआंधार रैलियां, मार्च में बीजेपी फूंकेगी चुनावी शंख
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
Budget 2025-26
क्या है गिलोटिन? बजट सत्र में करता ‘जादू की छड़ी’ जैसा काम; BJP ने जारी किया Whip
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा