टाइगर की फुर्ती देख फटी रह जाएंगी आंखें, बिजली की रफ्तार से हवा में दबोचा शिकार!

Tiger Hunting Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर जंगल का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टाइगर कमाल की फुर्ती के साथ शिकार को हवा में ही दबोच लेता है. वीडियो देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:13 PM IST
Jungle Scary Video: जंगल का कानून सबसे छोटा और सबसे खतरनाक होता है. यहां जो कमजोर होता है वो किसी ताकतवर का भोजन बन जाता है. जंगल के कानून में दया और क्षमा जैसे शब्द नहीं होते हैं. इन दिनों जंगल से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ये वीडियो एक टाइगर का है जो शिकार की तलाश में निकला है. इस बार शिकार खुद शिकारी के चंगुल में फंस गया. वीडियो में देखें कैसे टाइगर ने बिजली की रफ्तार से शिकार का काम तमाम किया.

कैसे लगाई घात?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक टाइगर जंगल में शिकार की तलाश कर रहा है. इस दौरान वो उस रास्ते पर मौजूद होता है जहां से हिरण भागकर आ रहे हैं. वो जानता है कि शिकार खुद उसके पास चलकर आएगा. ऐसे में वो शिकार की आहट होते ही तैयार हो जाता है और हिरण का इंतजार करने लगता है. इसके अलावा एक तरफ जहां वो शिकार को देखता है वहीं शिकार की नजर से बचने की भी कोशिश करता है. भागते हुए आ रहा हिरण इस बात से बिल्कुल अनजान है कि सामने उसकी मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है. इस पूरी घटना को वहां मौजूद लोग अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं. इस दौरान कैमरे में वो कैद हो गया जिसकी पूरी आशंका थी. शिकार खुद टाइगर के पास आया और उसके बाद का मंजर डरा देने वाला था.

कैसे दबोचा शिकार?
जैसे ही हिरण टाइगर के ऊपर से उछल कर भाग रहा था. तभी पलक झपकते ही टाइगर ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और अपने खूंखार पंजों में फंसा लिया. इसके बाद वहां टाइगर के दो साथी भी आ जाते हैं और इस तरह हिरण को मौत की नींद सुला दिया गया. टाइगर का ये वीडियो इतना खौफनाक है कि कमजोर दिल वाला सहम सकता है. जब टाइगर ने हिरण का दबोचा तो वहां मौजूद महिला ने बोला कि ये गलत है. चलिए देखते हैं ये खौफनाक वीडियो.

यह भी पढ़ें: टूरिस्ट गाड़ी के पीछे भागा हाथी, वायरल हुआ जंगल सफारी का खौफनाक VIDEO

यूजर्स ने दिया कमाल का रिएक्शन
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @safariwale नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 37 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स बड़ी संख्या में कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने महिला पर तंज कसते हुए लिखा, हां गलत तो है. दाल चावल रोटी बना कर खिलानी चाहिए. झाड़ू-पोछा करे और टाइगर सुबह पास के गांव में दिहाड़ी पर जाए. दूसरे यूजर ने लिखा, कुदरत है गलत नहीं है. तीसरे यूजर ने लिखा, "WWE जॉन सीना स्टाइल में attack"

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

tiger hunting videoanimal lifewildlife

