/कुर्सी की जगह टॉयलेट सीट... प्लेट की जगह कमोड जैसे बर्तन! इस अनोखे कैफे का आइडिया दुनियाभर में वायरल

इस कैफे की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटीरियर है. जैसे ही कोई ग्राहक अंदर जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी मजेदार बाथरूम की दुनिया में आ गया हो. यहां बैठने के लिए सामान्य कुर्सियों की जगह टॉयलेट सीट लगाई गई हैं. टेबल भी खास तरह से डिजाइन की गई हैं, ताकि पूरा माहौल थीम के हिसाब से नजर आए. इतना ही नहीं, यहां परोसे जाने वाले खाने के बर्तन भी कमोड के आकार के होते हैं. नूडल्स, चावल, करी, डेजर्ट और दूसरी डिशेज को ऐसे बर्तनों में सर्व किया जाता है, जो देखने में छोटे टॉयलेट जैसे लगते हैं. यही वजह है कि पहली बार आने वाले लोग खाने से ज्यादा इस अनोखे सेटअप को देखकर हैरान रह जाते हैं.