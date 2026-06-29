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कुर्सी की जगह टॉयलेट सीट... प्लेट की जगह कमोड जैसे बर्तन! इस अनोखे कैफे का आइडिया दुनियाभर में वायरल

Viral Toilet Cafe: ताइवान का 'मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट' अपने अजीब और अलग कॉन्सेप्ट की वजह से दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां लोग कुर्सियों पर नहीं, बल्कि टॉयलेट सीट पर बैठकर खाना खाते हैं और खाने को कमोड जैसे दिखने वाले बर्तनों में परोसा जाता है. सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन इसी अनोखे आइडिया ने इस कैफे को एक अलग पहचान दिलाई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 29, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:00 AM IST
कुर्सी की जगह टॉयलेट सीट... प्लेट की जगह कमोड जैसे बर्तन! इस अनोखे कैफे का आइडिया दुनियाभर में वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@soultravel_vipanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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