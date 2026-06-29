/कुर्सी की जगह टॉयलेट सीट... प्लेट की जगह कमोड जैसे बर्तन! इस अनोखे कैफे का आइडिया दुनियाभर में वायरल

Viral Toilet Cafe: आज के समय में रेस्टोरेंट और कैफे सिर्फ खाने की जगह नहीं रह गए हैं. लोग अब वहां स्वाद के साथ-साथ नया एक्सपीरियंस भी तलाशते हैं. यही वजह है कि दुनिया भर में कई ऐसे कैफे और रेस्टोरेंट सामने आए हैं, जो अपने अलग इंटीरियर और यूनिक थीम की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं. कोई जंगल जैसा माहौल देता है तो कोई पुरानी यादों से जुड़ी थीम पर बना होता है.
लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, जहां खाने की प्लेट की जगह कमोड जैसे बर्तन इस्तेमाल किए जाते हों और बैठने के लिए कुर्सियों की जगह टॉयलेट सीट लगी हो? सुनने में यह काफी अजीब लगता है, लेकिन ताइवान का 'मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट' इसी अनोखे अंदाज की वजह से दुनियाभर में मशहूर है. यहां आने वाले लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते, बल्कि इस अजीब लेकिन मजेदार अनुभव को महसूस करने पहुंचते हैं. सोशल मीडिया के दौर में इस कैफे की तस्वीरें और वीडियो भी काफी वायरल होते रहते हैं.
मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट की शुरुआत ताइवान में हुई थी. इस अनोखे कॉन्सेप्ट के पीछे वांग त्ज़ी-वेई नाम के एक व्यक्ति का दिमाग था. बताया जाता है कि उन्हें यह आइडिया एक जापानी कॉमिक से मिला था. कहानी के मुताबिक, वांग एक दिन टॉयलेट सीट पर बैठकर जापानी कॉमिक 'डॉ. स्लम्प' पढ़ रहे थे. इस कॉमिक के एक कैरेक्टर से प्रभावित होकर उनके मन में टॉयलेट थीम पर कुछ अलग करने का विचार आया. साल 2004 में उन्होंने सबसे पहले एक छोटी-सी दुकान शुरू की, जहां आइसक्रीम और दूसरी चीजें टॉयलेट के आकार वाले बर्तनों में परोसी जाती थीं. लोगों को यह कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि धीरे-धीरे यह एक छोटे कैफे से बदलकर पूरा थीम रेस्टोरेंट बन गया.
इस कैफे की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटीरियर है. जैसे ही कोई ग्राहक अंदर जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी मजेदार बाथरूम की दुनिया में आ गया हो. यहां बैठने के लिए सामान्य कुर्सियों की जगह टॉयलेट सीट लगाई गई हैं. टेबल भी खास तरह से डिजाइन की गई हैं, ताकि पूरा माहौल थीम के हिसाब से नजर आए. इतना ही नहीं, यहां परोसे जाने वाले खाने के बर्तन भी कमोड के आकार के होते हैं. नूडल्स, चावल, करी, डेजर्ट और दूसरी डिशेज को ऐसे बर्तनों में सर्व किया जाता है, जो देखने में छोटे टॉयलेट जैसे लगते हैं. यही वजह है कि पहली बार आने वाले लोग खाने से ज्यादा इस अनोखे सेटअप को देखकर हैरान रह जाते हैं.
इस कैफे की सजावट भी इसकी पहचान का बड़ा हिस्सा है. दीवारों पर बाथरूम जैसी टाइल्स, पाइप और दूसरी एक्सेसरीज लगाई गई हैं. अंदर का पूरा डिजाइन ऐसा रखा गया है कि ग्राहक को हर तरफ टॉयलेट थीम ही नजर आती है. हालांकि, खाने की चीजों की सफाई और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है. कैफे का मकसद सिर्फ लोगों को चौंकाना नहीं, बल्कि उन्हें एक अलग तरह का डाइनिंग एक्सपीरियंस देना है. यही वजह है कि अजीब लगने के बावजूद लोग यहां बार-बार आना पसंद करते हैं.
मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा पहचान सोशल मीडिया के जरिए मिली. यहां आने वाले पर्यटक टॉयलेट सीट पर बैठकर खाना खाते हुए अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं. इन वायरल पोस्ट की वजह से दुनियाभर के लोगों को इस अनोखे कैफे के बारे में पता चला. कई पर्यटक ताइवान घूमने जाते समय इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल करते हैं. लोग यहां सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि फोटो क्लिक करने और दोस्तों के साथ एक अलग अनुभव लेने पहुंचते हैं.
अपने अनोखे आइडिया की वजह से यह कैफे काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ. एक समय इसकी कई ब्रांच ताइवान के अलावा हांगकांग और चीन के कुछ हिस्सों में भी थीं. हालांकि, कोरोना महामारी के बाद कई जगहों पर इसकी शाखाएं बंद हो गईं, लेकिन इसका नाम आज भी दुनिया के सबसे अलग थीम वाले कैफे में लिया जाता है. आज भी ताइवान आने वाले कई पर्यटक इस जगह को देखने जरूर पहुंचते हैं.
मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट की कहानी दिखाती है कि अगर सोच अलग हो तो कोई भी आइडिया लोगों का ध्यान खींच सकता है. जहां आम रेस्टोरेंट स्वाद और सर्विस के लिए जाने जाते हैं, वहीं इस कैफे ने अपनी पहचान सिर्फ अपने अलग कॉन्सेप्ट से बनाई. कई लोगों के लिए यह जगह मजेदार और यादगार अनुभव है, तो कुछ लोगों के लिए यह दुनिया के सबसे अजीब रेस्टोरेंट में से एक है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ताइवान का यह टॉयलेट कैफे अपनी अलग सोच की वजह से आज भी लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है.