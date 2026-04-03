Advertisement
trendingNow13164012
Hindi Newsजरा हटकेViral Video: ट्रेन में नहीं मिली सीट तो जोखिम में डाली जान, दादी के वीडियो ने सबको रुला दिया!

Viral Video: ट्रेन में नहीं मिली सीट तो जोखिम में डाली जान, दादी के वीडियो ने सबको रुला दिया!

Viral Video: कहते हैं, 'गरीबी बड़ी बेरहम होती है वो उम्र नहीं देखती है.' गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती है. एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दादी ट्रेन की बोगी के ऐसे हिस्से पर बैठकर सफर कर रही हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बोगी के पायदान पर बैठकर सफर करती बुजुर्ग महिला. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @s___marwadi786
बोगी के पायदान पर बैठकर सफर करती बुजुर्ग महिला. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @s___marwadi786

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ट्रेन में खचाखच भरे यात्रियों के वीडियो सामने आते रहते हैं. कई बार सीट को लेकर हाथापाई तक बात पहुंच जाती है. लेकिन इस बार एक दादी का वीडियो सामने आया है जिसने सबको भावुक कर दिया है. दादी अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं. दादी ऐसी जगह बैठकर सफर कर रही हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे.

सोशल मीडिया पर आपने रेल से जुड़े काफी वीडियो देखे होंगे, लेकिन दादी जिस स्थिति में सफर करने पर मजबूर हैं. उसे देखकर सबकी आंखों में पानी आ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी अपनी जान खतरे में डालकर सफर कर रही है. बुजुर्ग महिला बोगी के गेट पर लगे पायदान पर बैठकर सफर कर रही है. वीडियो देखकर साफ नजर आ रहा है कि महिला की जान खतरे में है. तेज रफ्तार ट्रेन के पायदान पर बैठना मौत को दावत देना है. जहां पर महिला बैठी है वहां बहुत ही सीमित जगह है ऐसे में हल्का से बैलेंस बिगड़ने पर जान जा सकती है. हल्की सी चूक होने पर महिला की जान जा सकती है और ये बात महिला को भी पता है, लेकिन मजबूरी और गरीबी जान से भी समझौता कर लेती है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @s___marwadi786 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 50 हजार से ज्यादा यूजर्स वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग प्रतिकिया दे रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में एक्ट्रेस के साथ 'गंदी हरकत'! पीछे बैठे शख्स ने पार की सारी हदें, वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द

 

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "गरीबी बहुत बुरी चीज होती है. अपनी जिंदगी से भी समझौता कर लेती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है. क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे एक गरीब औरत अपनी जान को जोखिम डालकर ट्रेन से सफर कर रही है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Train Ka Videoviral

Trending news

पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
West Bengal news
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
US-Iran War
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
PM Modi
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
NCERT book
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
LPG
LPG को लेकर अफवाहों पर 17 राज्‍यों ने किया आश्वस्त, केंद्र ने बाकी को दी ये सलाह
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
West Bengal Election 2026
मालदा बवाल के बड़ा एक्शन,पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी, ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
assam election 2026
गोमांस और सनातन धर्म पर... CM हिमंता ने जेन-Z उम्मीदवार कुंकी चौधरी पर साधा निशाना
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
congress
मिडिल ईस्ट क्राइसिस-LPG पर कांग्रेस में फूट! दिग्गज नेताओं का पार्टी लाइन से किनारा
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
Himachal Pradesh Assembly
तो खत्म हो जाएगी अयोग्य विधायकों की पेंशन, इस राज्य में पास किया गया बिल
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
defence minister rajnath singh
इस बार अंजाम बुरा होगा...रक्षा मंत्री ने पाक को चेताया, ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी