Viral Video: ट्रेन में नहीं मिली सीट तो जोखिम में डाली जान, दादी के वीडियो ने सबको रुला दिया!

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ट्रेन में खचाखच भरे यात्रियों के वीडियो सामने आते रहते हैं. कई बार सीट को लेकर हाथापाई तक बात पहुंच जाती है. लेकिन इस बार एक दादी का वीडियो सामने आया है जिसने सबको भावुक कर दिया है. दादी अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं. दादी ऐसी जगह बैठकर सफर कर रही हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे.

सोशल मीडिया पर आपने रेल से जुड़े काफी वीडियो देखे होंगे, लेकिन दादी जिस स्थिति में सफर करने पर मजबूर हैं. उसे देखकर सबकी आंखों में पानी आ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी अपनी जान खतरे में डालकर सफर कर रही है. बुजुर्ग महिला बोगी के गेट पर लगे पायदान पर बैठकर सफर कर रही है. वीडियो देखकर साफ नजर आ रहा है कि महिला की जान खतरे में है. तेज रफ्तार ट्रेन के पायदान पर बैठना मौत को दावत देना है. जहां पर महिला बैठी है वहां बहुत ही सीमित जगह है ऐसे में हल्का से बैलेंस बिगड़ने पर जान जा सकती है. हल्की सी चूक होने पर महिला की जान जा सकती है और ये बात महिला को भी पता है, लेकिन मजबूरी और गरीबी जान से भी समझौता कर लेती है. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

गरीबी बहुत बुरी होती है मौत से

भी समझोता कर लेती है उपर वाला

ऐसी बजबूरी किसी को ना दे pic.twitter.com/MTvRAd4OMM Add Zee News as a Preferred Source — S marwadi (@s___marwadi786) April 1, 2026

वायरल हो गया वीडियो

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @s___marwadi786 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 50 हजार से ज्यादा यूजर्स वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग प्रतिकिया दे रहे हैं.

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क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "गरीबी बहुत बुरी चीज होती है. अपनी जिंदगी से भी समझौता कर लेती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है. क्योंकि आप देख सकते हैं कैसे एक गरीब औरत अपनी जान को जोखिम डालकर ट्रेन से सफर कर रही है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.