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ट्रेन की बर्थ बनी डाइनिंग टेबल: महिला ने खोला बड़ा पतीला, परिवार वालों को परोसा चिकन-चावल; Video वायरल होते ही छिड़ी बहस

ट्रेन के सफर में घर का खाना साथ ले जाना आम बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों का ध्यान इसलिए खींच लिया क्योंकि इसमें एक महिला ट्रेन की बर्थ पर ही बड़े बर्तनों से चिकन और चावल निकालकर परिवार को परोसती नजर आ रही है. वीडियो में ऊपर वाली बर्थ के आसपास खाने से भरे बर्तन रखे हैं. किसी को यह अंदाज पसंद आया तो कुछ लोगों ने साफ-सफाई और यात्रियों की सुविधा पर सवाल उठाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 10, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:45 AM IST
ट्रेन की बर्थ बनी डाइनिंग टेबल: महिला ने खोला बड़ा पतीला, परिवार वालों को परोसा चिकन-चावल; Video वायरल होते ही छिड़ी बहस
Image Credit: ट्रेन की बर्थ पर बड़े बर्तनों से परिवार को खाना परोसती दिखी महिला! Image credit: X/@ChapraZila

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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