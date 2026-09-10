/ट्रेन की बर्थ बनी डाइनिंग टेबल: महिला ने खोला बड़ा पतीला, परिवार वालों को परोसा चिकन-चावल; Video वायरल होते ही छिड़ी बहस

ट्रेन में सफर का अपना ही मजा है. कोई स्टेशन से समोसा खरीदता है, कोई घर से पूरी-सब्जी लेकर चलता है और कई परिवार रास्ते के लिए पूरा खाना पैक करके निकलते हैं. लेकिन इस बार वायरल हुए वीडियो में खाना साथ ले जाने का अंदाज थोड़ा अलग नजर आया.
वीडियो में एक महिला ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर बैठी दिखाई देती है. उसके आसपास खाने से भरे कई बर्तन रखे हुए हैं. एक बर्तन में चावल दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे में चिकन रखा हुआ है. महिला बड़े आराम से परिवार के लिए प्लेट में खाना परोसती नजर आती है.
वीडियो में महिला एक बर्तन से चावल निकालकर स्टील की प्लेट में रखती है. इसके बाद दूसरे बर्तन से चिकन निकालकर उसी प्लेट में डाल देती है. यह पूरा काम वह ट्रेन की बर्थ पर बैठकर करती दिखाई दे रही है. जिस तरह से खाना बर्तनों में रखा गया है, उससे लगता है कि परिवार ने सफर के दौरान बाहर से खाना खरीदने के बजाय घर से तैयार किया हुआ खाना साथ ले जाना पसंद किया. वीडियो में कहीं भी ट्रेन के अंदर खाना पकाते हुए नहीं दिखाया गया है.
ट्रेन की बर्थ आमतौर पर सोने या बैठने के लिए होती है, लेकिन इस वीडियो में वही जगह कुछ देर के लिए परिवार की डाइनिंग टेबल जैसी नजर आती है. महिला बर्तन खोलकर वहीं से खाना निकालती है और परिवार के सदस्यों को परोसती जाती है. यही अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स के लिए दिलचस्प बन गया. कुछ लोगों ने इसे देखकर कहा कि घर का खाना हो तो सफर और भी आरामदायक हो जाता है. वहीं कुछ यूजर्स को ट्रेन के अंदर इस तरह बड़े बर्तन रखने और खाना परोसने का तरीका पसंद नहीं आया.
ट्रेन में यात्रा करते समय पूरा किचन का सामान कौन लेकर जाता है? पूरा दबा के मुर्गा और भात चल रहा है। pic.twitter.com/Qtza4wXXLX
— छपरा जिला (@ChapraZila) September 9, 2026
यह वीडियो X पर शेयर किया गया है और सामने आने के बाद लोगों ने इसे लेकर अलग-अलग राय दी. एक तरफ वे लोग हैं जिन्हें परिवार का घर से खाना लेकर चलना बिल्कुल सामान्य लगता है. उनका कहना है कि भारतीय परिवार लंबे सफर में अक्सर अपना खाना साथ रखते हैं. दूसरी तरफ कुछ लोगों ने सवाल किया कि अगर ट्रेन की बर्थ पर बड़े बर्तन रखे जाएं और वहीं खाना परोसा जाए तो आसपास बैठे दूसरे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. खासकर तब, जब खाने की खुशबू, जगह की कमी या गिरने-गंदगी जैसी कोई समस्या हो.
दरअसल, ट्रेन में घर का खाना लेकर सफर करना भारत में काफी पुरानी आदत है. लंबी दूरी की यात्रा में परिवार अक्सर पूरी-सब्जी, पराठे, चावल, दाल या दूसरी चीजें पैक करके ले जाते हैं. ट्रेन के सफर में घर का खाना कई लोगों के लिए सुविधा भी है और स्वाद भी. बच्चों के साथ सफर करने वाले परिवार खास तौर पर अपने साथ खाना रखना पसंद करते हैं. ऐसे में इस वीडियो में दिखाई दे रहा खाना साथ लेकर चलना अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं है.
ट्रेन के अंदर खाने से जुड़े वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं. अगस्त में सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन की बर्थ पर परिवार के लिए सैंडविच तैयार करता नजर आया था. खास बात यह थी कि उसने ग्लव्स और हेयर नेट पहन रखा था और खाने का सामान भी काफी व्यवस्थित तरीके से रखा था. इससे पहले फरवरी में भी ट्रेन के अंदर एक परिवार के वेजिटेबल सैंडविच तैयार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आया था. यानी ट्रेन और खाने का कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया पर लोगों को पहले भी खूब आकर्षित करता रहा है.
ट्रेन में खाना खाना बिल्कुल आम बात है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर खाना रखने और परोसने के साथ साफ-सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है. खासकर तब, जब बर्थ के आसपास कई यात्री मौजूद हों. खाने के बर्तन ठीक से बंद हों, खाना गिरकर सीट या फर्श पर न फैले और दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है. ट्रेन में सीमित जगह होने के कारण छोटी सी लापरवाही भी आसपास बैठे यात्रियों के लिए दिक्कत बन सकती है.
वायरल वीडियो को अब तक 20 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसे देखकर कुछ यूजर्स ने परिवार के घर का खाना साथ लेकर चलने की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने इसे ट्रेन में खाना परोसने का अजीब तरीका बताया. दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में कोई बड़ी घटना नहीं है. बस एक परिवार सफर के दौरान अपना खाना खा रहा है. फिर भी बर्थ पर रखे बड़े बर्तन और उसमें नजर आ रहे चिकन-चावल ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
इस वीडियो ने एक छोटी सी घटना के जरिए एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा कर दिया है. ट्रेन में अपना खाना लेकर चलना भारतीय यात्रियों के लिए आम बात है. लेकिन सार्वजनिक जगह पर उसे किस तरह रखा और परोसा जाए, यह भी उतना ही जरूरी है. अगर खाने से दूसरे यात्रियों को परेशानी नहीं हो रही, जगह साफ रखी जा रही है और कोई नियम नहीं टूट रहा, तो घर का खाना साथ लेकर चलना अपने आप में गलत नहीं है. फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी है, लेकिन महिला का बर्थ पर बैठकर चिकन-चावल परोसने का अंदाज लोगों को हैरान कर रहा है.
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