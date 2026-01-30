Advertisement
ये है हमारा सिविक सेंस? ट्रेन के अंदर कूड़ा फैलाती महिला कैमरे में कैद, VIDEO देखें

ये है हमारा सिविक सेंस? ट्रेन के अंदर कूड़ा फैलाती महिला कैमरे में कैद, VIDEO देखें

Civic Sense in Train: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो दिखाते हैं कि लोगों में सिविक सेंस की कितनी कमी है. इन दिनों ट्रेन के अंदर का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने एक बार फिर सिविक सेंस की बात को चर्चा में ला दिया है. चलिए जानते हैं यात्री क्या कर कर रहा था. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:27 PM IST
ये है हमारा सिविक सेंस? ट्रेन के अंदर कूड़ा फैलाती महिला कैमरे में कैद, VIDEO देखें

Train Ka Video: सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो दिखाते हैं कि लोगों में सिविक सेंस की कितनी कमी है. पब्लिक प्लेस में ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इनमें नागरिक चेतना जैसी कोई चीज नहीं है. आपने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो कहीं भी पान की पीक मार देते हैं, कुछ भी खाकर कहीं भी कचरा फेंक देते हैं. इसके अलावा लोग सड़क किनारे गाड़ी रोककर पेशाब करने लगते हैं. ऐसे वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. हाल ही में आपने देखा होगा, मेट्रो स्टेशन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक अंकल प्लेटफॉर्म पर पेशाब करते कैमरे में कैद हो गए थे. इन दिनों ट्रेन के अंदर का ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने एक बार फिर सिविक सेंस की बात को चर्चा में ला दिया है. 

क्या कर रही थी महिला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक यात्री ट्रेन में कूड़ा फैला रहा है. दरअसल, एक महिला यात्री ट्रेन की बोगी में साइड वाली सीट पर आराम से लेटी है और मूंगफली खा रही है. इस दौरान वो मूंगफली खाकर छिलके वहीं ट्रेन के फर्श पर फेंक रही है. महिला के हाथ में एक प्लास्टिक की पॉलिथीन है जिसमें मूंगफली हैं महिला पॉलिथीन से मूंगफली निकालती है और छीलकर खाती है. इसके बाद छिलके वहीं पर फेंक रही है जहां खुद लेटी है. ट्रेन को अंदर से ऐसे गंदा करना दिखाता है कि लोगों में सिविक सेंस की कितनी कमी है. साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, नागरिकों को भी इसमें पूरी तरह भाग लेना होता है. अब इस महिला यात्री का वीडियो वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये वीडियो. 
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vishakha.aaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.8 हजार यूजर्स से ज्यादा प्रतिक्रिया दे चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "परिजनों को ही नहीं आता तो इनके बच्चे क्या सीखेंगे." दूसरे यूजर ने दुखी होते हुए लिखा, "सिविक सेंस भारत में अपराध है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

