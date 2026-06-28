/ट्रेन में यात्री ने फैलाया कचरा, फिर सीट के पास ही धोने लगी हाथ; वायरल VIDEO देख लोगों ने लगाई क्लास

Viral Train Video: ट्रेन सफर के दौरान लोग अक्सर आराम, बातचीत और खाने-पीने का आनंद लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ यात्रियों की हरकतें पूरे सफर का माहौल खराब कर देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला यात्री ट्रेन के अंदर ऐसा व्यवहार करती नजर आ रही है, जिसे देखकर कई लोग नाराज हो गए.
वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि महिला ने सफर के दौरान खाने के बाद बचा हुआ सामान सीट के नीचे फेंक दिया. इतना ही नहीं, वह अपनी सीट के पास ट्रेन के फर्श पर ही हाथ धोती हुई दिखाई दे रही है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों की जिम्मेदारी और साफ-सफाई की आदतों पर सवाल उठाए हैं.
सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में दावा किया गया है कि यह घटना करीब 5 घंटे लंबे ट्रेन सफर के दौरान हुई. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्री ने बताया कि महिला लगातार खाना खाती रही और बचा हुआ सामान सीट के नीचे फेंकती रही. पोस्ट में लिखा गया कि महिला के पास ही कूड़ेदान मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उसने कचरा ट्रेन के अंदर ही डाल दिया. वीडियो बनाने वाले यात्री ने इस हरकत को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन सामने जाकर उसे टोकने से बचा. बताया गया कि कई लोग अब ऐसी घटनाओं में सीधे बहस करने से बचते हैं और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कई बार छोटी बातों पर विवाद बढ़ने का डर रहता है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने महिला के व्यवहार को गलत बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसी लापरवाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि ट्रेन सिर्फ उनकी निजी जगह नहीं है, बल्कि इसमें सैकड़ों लोग सफर करते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि साफ-सफाई की आदत घर से शुरू होती है और इसे बदलने के लिए जागरूकता जरूरी है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ पढ़ाई-लिखाई से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भावना से भी अच्छे नागरिक बनते हैं.
Sadly, even after independence, JK, HP, HR, PB & UK still don’t have the rail network they deserve. And the states that are well connected end up treating trains like this. pic.twitter.com/FEeVwuYVp8
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 27, 2026
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर सिविक सेंस को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों का कहना था कि सार्वजनिक जगहों पर साफ-सफाई रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. एक यूजर ने कमेंट किया कि ऐसी आदतें ही बताती हैं कि लोगों को बेसिक जिम्मेदारियों के बारे में अभी भी जागरूक करने की जरूरत है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अगर हर यात्री अपनी छोटी-सी जिम्मेदारी निभाए तो ट्रेन और बाकी सार्वजनिक जगहें ज्यादा साफ रह सकती हैं. हालांकि, कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी को सार्वजनिक रूप से टोकना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने वाला नाराज होकर विवाद भी कर सकता है.
ट्रेन और सार्वजनिक जगहों पर खराब व्यवहार के वीडियो पहले भी कई बार वायरल हो चुके हैं. कभी लोग सीट पर कचरा छोड़ देते हैं तो कभी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आते हैं. ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा तो पैदा करते हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी खड़ा करते हैं कि आखिर लोग सार्वजनिक जगहों को अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते. रेलवे की ओर से समय-समय पर यात्रियों से सफाई बनाए रखने और कचरा डस्टबिन में डालने की अपील की जाती है. इसके बावजूद कुछ लोगों की लापरवाही के कारण बाकी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है.
फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इसे सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि समाज में साफ-सफाई और जिम्मेदारी की कमी की एक तस्वीर के रूप में देख रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसने एक बार फिर यह बहस जरूर शुरू कर दी है कि सार्वजनिक जगहों पर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए. छोटी-छोटी आदतें ही समाज की तस्वीर बदलती हैं. अगर हर व्यक्ति सफर के दौरान सिर्फ इतना ध्यान रखे कि वह अपनी गंदगी खुद साफ करे और दूसरों की सुविधा का ख्याल रखे, तो सार्वजनिक जगहें अपने आप बेहतर हो सकती हैं.
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