/ट्रेन में यात्री ने फैलाया कचरा, फिर सीट के पास ही धोने लगी हाथ; वायरल VIDEO देख लोगों ने लगाई क्लास

सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में दावा किया गया है कि यह घटना करीब 5 घंटे लंबे ट्रेन सफर के दौरान हुई. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले यात्री ने बताया कि महिला लगातार खाना खाती रही और बचा हुआ सामान सीट के नीचे फेंकती रही. पोस्ट में लिखा गया कि महिला के पास ही कूड़ेदान मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद उसने कचरा ट्रेन के अंदर ही डाल दिया. वीडियो बनाने वाले यात्री ने इस हरकत को रिकॉर्ड तो किया, लेकिन सामने जाकर उसे टोकने से बचा. बताया गया कि कई लोग अब ऐसी घटनाओं में सीधे बहस करने से बचते हैं और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि कई बार छोटी बातों पर विवाद बढ़ने का डर रहता है.