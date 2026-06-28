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ट्रेन में यात्री ने फैलाया कचरा, फिर सीट के पास ही धोने लगी हाथ; वायरल VIDEO देख लोगों ने लगाई क्लास

Viral Train Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला ट्रेन में अपनी सीट के पास फर्श पर कचरा फेंकती और वहीं हाथ धोती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोग यात्री के व्यवहार और सार्वजनिक जगहों पर साफ-सफाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे खराब सिविक सेंस बताया और कहा कि ऐसी आदतें बदलने की जरूरत है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:59 PM IST
ट्रेन में यात्री ने फैलाया कचरा, फिर सीट के पास ही धोने लगी हाथ; वायरल VIDEO देख लोगों ने लगाई क्लास
Image Credit: Image credit: X/@iNikhilsainiSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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