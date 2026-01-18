रास्ते में मिल गया ये जानवर, लड़के ने बना लिया ट्रैवलिंग पार्टनर! वीडियो ने जीता सबका प्यार

Traveling Video Viral: एक लड़का जो साइकिल से ट्रैवल कर रहा है उसे एक पालतू जानवर दिख जाता है जिसके बाद वो उसे अपने सफर का साथी बना लेता है. अपने साथ हर जगह लेकर जाता है, खिलाता है और सुलाता भी है. लड़के जानवरों के प्रति ये लगाव अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कौन-सा जानवर मिला?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़का साइकिल से पहाड़ी इलाके में ट्रैवल कर रहा है. इस दौरान उसकी साइकिल के पीछे एक बेबी डॉग लग जाता है. नन्हा डॉगी साइकिल के पीछे दौड़ने लगता है जब ये लड़का उस पिल्ले को देखते हैं तो उसे दया आती है और वो उसे उठा लेता है और अपनी जैकेट में रख लेता है ताकि उसे ठंड न लग पाए. इसके बाद वो उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाता है. बर्फबारी के बीच उसे ठंड से बचाकर रखता है और बर्फीले पहाड़ों का नजारा भी दिखाता है. इसके बाद वो अपने कैंप में जाता है और डॉगी को अपने साथ रजाई में सुलाता है.

बना लिया ट्रैवलिंग पार्टनर!

इसके बाद जब अगले दिन सूरज निकलता है तो उसके लिए नया पट्टा खरीदता है और उसके खाने का भी इंतजाम करता है. इसके बाद वो उसे अपने साथ साइकिल पर घुमाता है और खाना खिलाता है. वीडियो में दिखता है कि कुत्ता इस लड़के के साथ पूरी ट्रैवलिंग करता है और बिल्कुल दोस्त बन जाता है. ट्रैवलर और बेबी डॉग की ये जोड़ी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

ये है यूजर्स का रिएक्शन

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @makibur56 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, यूजर्स कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.