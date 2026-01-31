‘धीरे चलाओ बस’ कहना पड़ा भारी, निजी बस ड्राइवर ने सरेआम बुजुर्ग यात्री को जड़े थप्पड़

Bus Driver Video: वायरल वीडियो के अनुसार ये मामला तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का है जिसे त्रिची (Trichy) भी कहा जाता है. मिली जानकारी के अनुसार जब निजी बस चालक लापरवाही से बस चला रहा था तो एक बुजुर्ग यात्री ने इसका विरोध किया और लापरवाही न करने की सलाह दी. बस यही सलाह उसे भारी पड़ गई. इसके बाद बात बढ़ती चली गई, ड्राइवर और यात्री के बीच बहस होने लगी. आखिरकार बस स्टैंड पहुंचने के बाद ड्राइवर ने बुजुर्ग यात्री को सबसे सामने पीटा और धमकी भी दी. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निजी बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला.

क्यों हुई ड्राइवर से बहस?

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 47 साल के शिकायतकर्ता एम. सरवनन पुदुकोट्टई जिले के अरिमलम के रहने वाले हैं और ये चेन्नई में ड्राइवर के तौर पर भी काम करते हैं. जानकारी के अनुसार सरवनन शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे त्रिची जंक्शन के पास 'शंकर' नाम की निजी बस में सवार हुए थे. इस दौरान श्रीरंगम का रहने वाला 30 वर्षीय अंबुराज बस ड्राइवर था और उसके साथ कंडक्टर के रूप में मन्नारगुडी का रहने वाला मुरुगन था. इस दौरान आरोप है कि चालक लापरवाही और तेज गति से बस चला रहा था. इस बीच सरवनन ने बस चालक से गाड़ी सही से और धीरे चलाने की गुहार लगाई तो ड्राइवर ने सरवनन को फटकार लगा दी.

बस स्टैंड पर उतरते ही मारे थप्पड़

ड्राइवर को लापरवाही से बस ना चलाने की सलाह देने के बाद ड्राइवर और यात्री के बीच बहस छिड़ गई जो बस स्टेशन तक खत्म नहीं हुई. इसके बाद जब सरवनन बस स्टैंड पर उतरे तो उसके साथ ड्राइवर भी उतरा और यात्री को सबके सामने खूब गाली दी और कई थप्पड़ भी मारे.

An uncouth private bus employee slaps an elderly passenger today morning at the Panjappur Bus stand in #Trichy . Sources said that the driver of this private bus was driving at a very high speed and in a dangerous manner. The passenger inside the bus requested the driver and… pic.twitter.com/Nks4PrMvkH — SrivatsalTOI (@SVatsal14825) January 30, 2026

पकड़ा गया ड्राइवर?

इसके बाद सरवनन ने एडामलाईपत्ती पुदुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने बस का रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर बस के मालिक का पता लगाया और फिर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. अब ये ड्राइवर के द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.