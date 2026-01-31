Advertisement
trendingNow13092797
Hindi Newsजरा हटके‘धीरे चलाओ बस’ कहना पड़ा भारी, निजी बस ड्राइवर ने सरेआम बुजुर्ग यात्री को जड़े थप्पड़

‘धीरे चलाओ बस’ कहना पड़ा भारी, निजी बस ड्राइवर ने सरेआम बुजुर्ग यात्री को जड़े थप्पड़

Viral Bus Driver Video: निजी बस का चालक बहुत तेजी गति और खतरनाक तरीके से बस चला रहा था. इस दौरान बस में सवार यात्री ने ऐसे करने से मना किया तो कर्मचारी ने यात्री को गालियां दी और नए बस स्टैंड पर पहुंचकर बुजुर्ग यात्री को थप्पड़ मार दिए. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धीरे चलाओ बस’ कहना पड़ा भारी, निजी बस ड्राइवर ने सरेआम बुजुर्ग यात्री को जड़े थप्पड़

Bus Driver Video: वायरल वीडियो के अनुसार ये मामला तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का है जिसे त्रिची (Trichy) भी कहा जाता है. मिली जानकारी के अनुसार जब निजी बस चालक लापरवाही से बस चला रहा था तो एक बुजुर्ग यात्री ने इसका विरोध किया और लापरवाही न करने की सलाह दी. बस यही सलाह उसे भारी पड़ गई. इसके बाद बात बढ़ती चली गई, ड्राइवर और यात्री के बीच बहस होने लगी. आखिरकार बस स्टैंड पहुंचने के बाद ड्राइवर ने बुजुर्ग यात्री को सबसे सामने पीटा और धमकी भी दी. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निजी बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चलिए जानते हैं क्या था पूरा मामला. 

क्यों हुई ड्राइवर से बहस?
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 47 साल के शिकायतकर्ता एम. सरवनन पुदुकोट्टई जिले के अरिमलम के रहने वाले हैं और ये चेन्नई में ड्राइवर के तौर पर भी काम करते हैं. जानकारी के अनुसार सरवनन शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे त्रिची जंक्शन के पास 'शंकर' नाम की निजी बस में सवार हुए थे. इस दौरान श्रीरंगम का रहने वाला 30 वर्षीय अंबुराज बस ड्राइवर था और उसके साथ कंडक्टर के रूप में मन्नारगुडी का रहने वाला मुरुगन था. इस दौरान आरोप है कि चालक लापरवाही और तेज गति से बस चला रहा था. इस बीच सरवनन ने बस चालक से गाड़ी सही से और धीरे चलाने की गुहार लगाई तो ड्राइवर ने सरवनन को फटकार लगा दी. 

यह भी पढ़ें: हाईवे पर ये हरकत करते दिखे युवा, यूजर्स बोले- स्कूटी एक प्रेम कथा; VIDEO देखें

Add Zee News as a Preferred Source

 

बस स्टैंड पर उतरते ही मारे थप्पड़
ड्राइवर को लापरवाही से बस ना चलाने की सलाह देने के बाद ड्राइवर और यात्री के बीच बहस छिड़ गई जो बस स्टेशन तक खत्म नहीं हुई. इसके बाद जब सरवनन बस स्टैंड पर उतरे तो उसके साथ ड्राइवर भी उतरा और यात्री को सबके सामने खूब गाली दी और कई थप्पड़ भी मारे. 

पकड़ा गया ड्राइवर?
इसके बाद सरवनन ने एडामलाईपत्ती पुदुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने बस का रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर बस के मालिक का पता लगाया और फिर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया. अब ये ड्राइवर के द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

trichy newsbus driver video

Trending news

'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
Sunetra Pawar Oath New
'मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा...' सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले शरद पवार का बयान
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
Sunetra Pawar
विधायक न होते हुए भी डिप्टी सीएम की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार, ये शर्त करनी होगी पूरी
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
Karnataka News
मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु, क्यों उठाया खौफनाक कदम?
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
bengal elections
बंगाल की सीमा से बांग्लादेशी कर रहे घुसपैठ, भाजपा सांसद ने सीएम ममता पर साधा निशाना
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल