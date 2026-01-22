Advertisement
लोगों की जान ले सकती है ये लापरवाही, हाईवे पर दौड़ते ट्रक में ये क्या कर रहा ड्राइवर, वीडियो देखकर जनवरी में भी आ जाएगा पसीना

Viral Truck Driver: आपने बहुत लापरवाह लोग देखें होंगे जो फिजूल के रिस्क लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आराम के लिए दूसरों की जान खतरे में डाल देते हैं. हाईवे पर दौड़ते ट्रक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसके ड्राइवर को देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 22, 2026, 09:34 PM IST
Viral Truck Driver: यूं तो कई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और पुलिस के हत्थे भी चढ़ते हैं. हाईवे पर रात को ट्रक बेकाबू हो जाते हैं और ऐसे चलते हैं जैसे अब ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हम आए दिन न्यूज़ में सड़क हादसों की खबरें पड़ते रहते हैं, जिसमें ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर की लापरवाही के चलते कई लोगों की जान चली जाती है. ऐसे ही एक लापरवाह ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो आराम करता नजर आ रहा है और ट्रक खुद ही हाईवे पर दौड़ रहा है. चलिए विस्तार से जानते हैं.

क्या कर रहा था ड्राइवर?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है एक ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा है. इस दौरान पीछे आ रहे दूसरे ट्रक से वीडियो बनाया जा रहा है. जैसे ही ये ट्रक आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करता है तो वीडियो में जो दिखता है उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा. वीडियो में दिखता है कि ड्राइवर की सीट खाली है और ड्राइवर पीछे वाली सीट पर आराम कर रहा है. इस दौरान जब वो देखता है कि उसका वीडियो बन रहा है तब भी वो ड्राइवर की सीट पर नहीं जाता बल्कि कैमरे की और हंसकर हाथ हिलाता नजर आता है. ये ना सिर्फ लापरवाही की तस्वीर हैं, बल्कि एक बेशर्मी भी है. इस दौरान काफी देर तक वीडियो बनती रहती है और ये ड्राइवर आराम करता रहता है. हाईवे पर मौत बनकर दौड़ते ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. चलिए वीडियो देखते हैं.
यह भी पढ़ें: यही लोग करते हैं देश को बदनाम! मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम पेशाब करने लगे अंकल, वीडियो देख भड़के यूजर्स

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sahid Demrot (@sahbaj_maholi)

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sahbaj_maholi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 41 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ये लोग खुद को मुख्य किरदार क्यों समझते हैं. अपनी जान का नहीं तो क्या हुआ दूसरों की जान का तो सोचो भाई. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

