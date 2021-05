Viral Tweet: बेटे ने मां के लिए गाया Emotional Song, नम हुईं लोगों की आंखें

नई दिल्ली: देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Corona Cases In India) से हर कोई परेशान है. किसी का कोई अपना इस संक्रमण (Coronavirus) से जूझ रहा है तो कोई देश-दुनिया का हाल देखकर बेहाल है. इसी बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर कई ऐसे वीडियो, फोटो और खबरें वायरल (Viral News) हो रही हैं, जिन्हें देख-सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाती हैं. कोरोना संक्रमितों की देखभाल करने वाली एक डॉक्टर ने हाल ही में ट्विटर (Twitter) पर कुछ बेहद इमोशनल ट्वीट (Emotional Tweet) शेयर किए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Tweet) हो रहे हैं.

कई कोविड पॉजिटिव लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज करवा रहे हैं. ऐसे में उनके दोस्त और परिजन उनका हौसला बढ़ाए रखने के लिए कई तरह की तरकीबें निकालते रहते हैं. कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज कर रहीं डॉक्टर दीपशिखा घोष ने कुछ मार्मिक ट्वीट्स शेयर किए हैं. उन्होंने लिखा, ‘आज मैंने अपनी शिफ्ट खत्म करने से पहले एक कोविड मरीज के रिश्तेदार को कॉल किया. ये मरीज शायद ही अब बच पाएं. आमतौर पर हम अपने हॉस्पिटल में लोगों के लिए ऐसा करते हैं. इस कोरोना मरीज के बेटे ने मुझसे कुछ मिनट का वक्त मांगा, फिर उसने अपनी मरती हुई मां के लिए एक गाना गाया.’

Today, towards the end of my shift, I video called the relatives of a patient who is not going to make it. We usually do that in my hospital if it’s something they want. This patient’s son asked for a few minutes of my time. He then sang a song for his dying mother.

— Doctor (@DipshikhaGhosh) May 12, 2021